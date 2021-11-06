藍色毛線帽成關鍵！警找到八斗子無名白骨屍身分終返家

基隆市八斗子望海巷一處山坡地，上月民眾除草時驚見一顆頭顱及人體骨骼，嚇得報警處理，因已成枯骨男女及身分難辨，以無名屍處理。基隆尋親警探許耀彬，發現現場遺留的藍色毛線帽，研判死者應為老人且在冬季時發生，查出是3年前失蹤的八旬許姓老翁，讓他有名有姓可以「回家」。

107年間，許姓60多歲行動不便的許姓男子，拄著拐杖向基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬求助，告知當時高齡84歲的父親半年前在自宅留下遺書後即失去音訊，家屬用盡一切的方法尋找，均無所獲，請他幫忙。

許耀彬接案後除持續的分析外，並採集家屬檢體送法務部法醫研究所建檔比對。今年10月19日有重大進展，有民眾在八斗子山坡地除草，驚見一顆頭顱及人體骨骼，嚇得報警處理，可能因長期風吹日曬，甚至狗咬等，已成枯骨，且現場無證件或可識別之物，男女及年齡都無法判定，警方以無名屍受理偵查。

現場有遺留的毛線帽及球鞋尺寸，判斷應為老人且於冬季時發生。許耀彬研判，與107年協尋的許老先生案，年齡及發生季節相近，他提供毛線帽及鞋子照片供家屬指認，家屬認出是3年前失蹤的許老先生當時所穿戴的鞋帽，兒子說，父親有習慣戴毛線帽的習慣，因而讓案情獲得突破。

許耀彬再經DNA分析比中，確定身分，4日由檢察官開具相驗屍體證明書，證明該頭顱及骨骼就是失蹤人許老先生。據了解，死者發現地是以前祖厝，但早已拆光。