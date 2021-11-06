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影／男子酒後開車失控 轎車騰空連翻數圈四輪朝天

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄港維修船隻的高姓男子今天清晨開轎車，在鬧區轉彎失控，車子撞擊路旁汽機車，轎車連翻幾圈，翻覆路邊，除了自己手腳受傷，幸沒造成他人傷亡。警方對他酒測，發現呼氣酒測值超標，依公共危險罪嫌查辦全案。

今天清晨6時50分許，21歲的高姓男子剛從酒吧喝酒出來，獨自開車白色轎車，由高雄市新興區五福二路東向西行駛，在五福路左轉中山二路時失控，撞向路旁樹及路旁機車，轎車騰空翻轉數圈，擦撞路旁機車及汽車後四輪朝天。

警、消據報趕到車禍現場，高姓男子經救護人員從轎車救出，手腳受傷、意識清楚，送到大同醫院治療，經警方酒測，呼氣酒測值逾每公升0.77毫克，依公共危險罪嫌查辦。

車上駕駛高男初步檢視為手腳擦傷，意識清醒，由救護人員已送往大同醫院，後經實施酒測，酒測值超過法定標準，本分局依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

高姓男子今天清晨涉嫌酒後駕車，轉彎失控，轎車連翻幾圈，翻覆路邊。記者林保光／翻攝
高姓男子今天清晨涉嫌酒後駕車，轉彎失控，轎車連翻幾圈，翻覆路邊。記者林保光／翻攝
高姓男子今天清晨涉嫌酒後駕車，轉彎失控，轎車連翻幾圈，翻覆路邊。記者林保光／翻攝
高姓男子今天清晨涉嫌酒後駕車，轉彎失控，轎車連翻幾圈，翻覆路邊。記者林保光／翻攝

酒測 高雄港 車禍

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