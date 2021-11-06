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汽車闖紅燈衝撞機車 蘆洲騎士遭撞噴飛40公尺傷重落地

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

小心駕駛！新北市一名36歲王姓駕駛，今天凌晨開車行經新北市蘆洲區環堤大道上與永平街32巷口，疑因闖紅燈又未注意左側來車，直接衝撞一部左轉機車，導致騎士被撞人車彈飛40公尺落地，現場一度沒有生命跡象，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。由於肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，肇事王姓男子（36歲），今天凌晨近1時許才剛下班，準備開車與友匯合一同出遊。未料，行經新北市蘆洲區環堤大道（往蘆洲方向）與永平街32巷口。王男疑因闖紅燈；又未注意左側成蘆橋機車引道，已有左轉機車騎入同方向環堤大道上。

導致張姓騎士（38歲）當場連人帶車被撞噴飛40公尺後才落地，造成張姓騎士顱內出血、身體多處骨折，一度沒有生命徵象，所幸送醫後沒有生命危險。由於肇事雙方皆無酒駕，警方檢視路口監視器畫面，初步研判疑為自小客車駕駛闖紅燈所致，確切肇事原因以及責任歸屬，仍待警方調查後才能釐清。

自小客車車頭保險桿毀損。記者曾伯愷／翻攝
自小客車車頭保險桿毀損。記者曾伯愷／翻攝
機車車體毀損變形。記者曾伯愷／翻攝
機車車體毀損變形。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲環堤大道車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲環堤大道車禍，警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
事發時路口監視器拍下撞擊瞬間(圖紅圈處為撞擊點)。記者曾伯愷／翻攝
事發時路口監視器拍下撞擊瞬間(圖紅圈處為撞擊點)。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器清楚拍下撞擊瞬間(圖紅圈處為撞擊瞬間)。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器清楚拍下撞擊瞬間(圖紅圈處為撞擊瞬間)。記者曾伯愷／翻攝

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