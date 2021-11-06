汽車闖紅燈衝撞機車 蘆洲騎士遭撞噴飛40公尺傷重落地

小心駕駛！新北市一名36歲王姓駕駛，今天凌晨開車行經新北市蘆洲區環堤大道上與永平街32巷口，疑因闖紅燈又未注意左側來車，直接衝撞一部左轉機車，導致騎士被撞人車彈飛40公尺落地，現場一度沒有生命跡象，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。由於肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，肇事王姓男子（36歲），今天凌晨近1時許才剛下班，準備開車與友匯合一同出遊。未料，行經新北市蘆洲區環堤大道（往蘆洲方向）與永平街32巷口。王男疑因闖紅燈；又未注意左側成蘆橋機車引道，已有左轉機車騎入同方向環堤大道上。