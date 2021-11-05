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登山客腳抽筋受困二子坪 警消20人救援脫困下山

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

即刻救援！新北市2名女子，周一上午相約登爬北市陽明山步道。孰料，兩人下午抵達二子坪蝴蝶登山步道口前，其中1女卻因體力透支雙腳抽筋，無法繼續登前，遂於原處短暫休息，但因薄暮冥冥，登山步道能見度不高而受困山中。轄區警、消獲報派員前往救援，所幸2人身體些微失溫、生命跡象穩定，協助護送兩人安全下山，並載同搭乘捷運返家。

警方表示，48歲蘇姓女子與54歲顧姓女子，於周一上午9時許，相約結伴出遊登山，兩人依約時間抵達北市關渡橋運站碰面，隨即步行至北市台北藝術大學，進入陽明山登山步道。

孰料，兩人登行10多公里後，卻因顧女體力透支雙腳抽筋，而無法繼續行走，不得以只好在二子坪蝴蝶登山步道稍作休息。當天傍晚休息片刻顧女狀況稍些舒緩，2人便起身準備趕路下山。沒想到，太陽落下之快薄暮冥冥，登山步道伸手已不見五指，未免迷途山林，只好打電話向警、消求援。

淡水警分局興華派出所副所長藍富順、警員李志峯獲報，立即連繫北市消防局，警、消集結20多人前往搜救，經手機衛星定位，研判2人受困於二子坪蝴蝶登山步道內，搜救人員整裝進入步道搜尋，1個多小時後，終於在距離蝴蝶登山步道口約1公里處，尋獲受困2人。

所幸顧、蘇兩女僅身體些微失溫，緊急協助護送兩人下山，並在派出所短暫休息恢復體力後，由員警協助載送兩人到紅樹林捷運站搭車返家。

兩女短暫在派出所休息後，由員警開車載送至捷運站搭車。記者曾伯愷／翻攝
兩女短暫在派出所休息後，由員警開車載送至捷運站搭車。記者曾伯愷／翻攝
兩女受困二子坪蝴蝶登山步道，20名警、消前往救援。記者曾伯愷／翻攝
兩女受困二子坪蝴蝶登山步道，20名警、消前往救援。記者曾伯愷／翻攝
兩女安全脫困，與救援員警合影。記者曾伯愷／翻攝
兩女安全脫困，與救援員警合影。記者曾伯愷／翻攝
警消檢視兩女狀況，僅身體些微失溫、生命跡象穩定。記者曾伯愷／翻攝
警消檢視兩女狀況，僅身體些微失溫、生命跡象穩定。記者曾伯愷／翻攝

登山步道 捷運

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