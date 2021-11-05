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影／清潔隊員工作遭夾斷小指 翻遍垃圾手套內尋獲送縫合
花蓮市清潔隊一名張姓清潔隊員，昨晚執行垃圾清運工作時，幫忙民眾把廢木板往車斗內推，右手小指不慎被垃圾車壓縮板夾住，小指末端被夾斷，同事立即通知救護車將他送醫急救，並翻遍垃圾尋找斷指，最後在他戴的棉布手套內尋獲，將由醫生評估後進行縫合手術；市長魏嘉賢獲報趕往醫院探視，指示全力協助後續醫療、職災補助。
市公所表示，37歲的張姓清潔隊員昨天執行垃圾清運工作，站在垃圾車後方協助清運，晚間6時左右，在國福里清運時，有民眾丟入廢棄木板，因為木板較長，張員伸手將木板往內推，右手小指被正在擠壓垃圾的壓縮板夾住，他用力抽回手，脫下手套才發現小指頭被夾斷，他當場痛得連連甩手。
事發後，不少倒垃圾的民眾相當關切圍觀，同事立即通知救護車，將張送往花蓮慈濟醫院急救，並暫停清運工作，翻垃圾找斷指，花了約半小時，最後是在他戴的棉布手套內找到斷指，火速送回醫院，醫師正評估他的傷勢，再進行縫合手術。
市長魏嘉賢昨天獲知後，第一時間趕到醫院關懷，了解傷勢，並要求清潔隊就後續的醫療、職災補助等，一定要全力協助。
花蓮市清潔隊長吳慶展表示，市公所已在第一時間通報職安署，並協助後續職災補助。他提醒，民眾在丟垃圾時，千萬不要站在車子的正後方，因為垃圾車的壓縮板力道很強，壓縮過程可能會有垃圾或髒汙水濺出，民眾若站在正後方，可能受到波及，也潛藏危險。
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