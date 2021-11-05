新北連續發生廢土沿路掉落 交大設號誌儀控系統提醒

「差點就撞上了！」今天上午一輛滿載廢土的聯結車，行經新北市樹林區學府路，疑因貨廂蓋安全栓損壞導致廢土掉滿地面，延樹林往三峽方向廢土灑落近百公尺，由於廢土掉落道路主線危及用路人，民眾行車經過見狀紛紛急閃，肇事聯結車最後停靠於學府與大德路口。環保局及警方接獲通報後，因聯結車所載廢土掉落汙染道路，雙雙對司機開出罰單。

無獨有偶，板橋區浮洲橋由大觀路3段往樹林方向引道，昨天上午7時許，也發生大型曳引車沿路滲漏廢汙泥，長達30公尺，後方大貨車發現拍照報案，警方循線通知肇事的黃姓司機到案，今依違反道交條例開單告發。

板橋警分局呼籲曳引車業者及駕駛，載運廢泥途中，一定要依規定以帆布附蓋住後車斗，才不會導致廢泥滲漏，造成後方車輛無法通行發生交通危險。

新北市中和警方於今年8月5日清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，高度約有20公分，經公路總局及清潔隊調派水車，封閉匝道花2多小時至上午7時許才清完，嚴重影響上班交通。

由於64線為「東西向快速公路－八里新店線」全線均在新北市境內，串連五股、三重、板橋等區，是串連新北各區的重要快速道路，新北市警局交通大隊與新北市交通局針對台64線立言匝道入口設置號誌儀控系統，台64線西行中和至板橋段如遇突發狀況，包括事故、拋錨車、散落物或上、下班尖峰時段大量車流，將比照國道匝道儀控機制，由交通大隊勤務指揮中心管制立言匝道並引導民眾改道行駛，待路況排除或車流順暢後恢復通行，另後續將評估辦理效能，以期未來擴大應用於新北市轄區各快速道路重要匝道口及平面重要道路。

交大表示，立言匝道管制時相關配套措施如下，改道措施：往板橋車流引導直行行走平面中正路；往台64線八里端車流引導右轉行走環中路光環路二段環河西路三段新北環河快速道路台64線。

另CMS路況訊息：運用台64線中和區立言路匝道口的CMS（資訊可變標誌），發布管制改道訊息並導入旅行時間資訊，讓用路人掌握行車時間，提前改道。