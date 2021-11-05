中警「交安月」成果曝光 這項違規竟被開出8千張紅單

因應10月份交通安全月，台中市交通警察大隊與各分局，在交安宣導活動與交通違規取締的結果出爐，以台中市轄區內為例，10月份光「闖紅燈」就開出高達8千390件紅單，至少可以為國庫進帳1千5百萬元，警方表示，希望能透過執法手段的強化，提醒用路人遵守交通規則的重要性，提升台中交通服務品質。

台中市交大統計資料指出，在10月期間相關違規舉發「汽機車駕駛人車輛轉向時不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行」85件、「汽機車駕駛人不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行」計123件、「左燈右轉」2千481件，而「闖紅燈」件數最多，高達8千390件，單就闖紅燈罰鍰最低新台幣1千800元計算，就可為國庫進帳超過1千500萬元。

台中市交大也在今年成立交通安全宣導志工中隊，聯合各分局進行交通安全宣導，單就10月份計算，目前共舉辦125場交安宣導演講、922則網路宣傳，辦理或配合交通安全宣導活動共有155場次，成效斐然。

台中市交大表示，除了針對10月份交通安全月的各項重點執法外，在科技執法方面，交通警察大隊及各單位也投入了相當警力，在容易超速的路段執行移動式測速照相，希望能透過執法手段的強化，提醒駕駛人重視超速違規的壞習慣，進而養成遵守交通規則，減少交通事故，讓台中市的交通服務品質獲得更好評價。