影／機車逆向騎人行道撞樹 網虧：穿越時空失敗

表面上看來，《婚姻生活》是個關於一段三角戀愛的故事，描述一位女性因為命運的捉弄，夾在兩名男性中間，而三人又是如何走過自傷與傷人，最終找到安慰與安穩。但遠遠不止如此，作者塔雅莉．瓊斯（Tayari Jones）以她溫暖又平實的筆觸所寫出的，是一個關於時代、身分認同、自我覺察，以及愛情和慾望的詩歌，藉由三人各自的心路歷程──以及他們與身邊之人的互動──描繪並發掘人如何成為外在環境的產物，又怎麼反抗、拒絕成為缺少主體性的載體，並進而在這條漫漫長路上，以愛為本、以傷痛為源，追尋與拼湊出自我的圖像。

2021-11-05 13:52