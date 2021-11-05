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影／機車逆向騎人行道撞樹 網虧：穿越時空失敗

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

道路交通安全規則規定：人行道僅供行人通行，不能騎乘機車，但還是有不少民眾貪圖一時方便，在人行道上違規行駛。臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，11月4日傍晚，在宜蘭校舍路上黎明國小前，一輛機車逆向騎上人行道，當時天色昏暗，騎士邊騎車，還轉頭看了一下旁邊，沒想到回神時來不及反應，結果一頭撞上一根椰子樹幹。

網友看完影片，以為騎士撞到電線桿，紛紛幽默留言：「絕對是A柱的問題」、「穿越時空失敗」、「然後就跟電線桿交換靈魂了嗎？」、「夜路走多了，總會遇到電線桿」、「是鬼遮眼嗎？」、「電線桿：我始終是KO排行榜上第一名」；後來有當地網友指正：「這是在黎明國小前的椰子樹」！

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，11月4日傍晚，在宜蘭校舍路上黎明國小前，一輛機車逆向騎上人行道，當時天色昏暗，騎士邊騎車，還轉頭看了一下旁邊，沒想到回神時來不及反應，結果一頭撞上一根椰子樹幹。圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，11月4日傍晚，在宜蘭校舍路上黎明國小前，一輛機車逆向騎上人行道，當時天色昏暗，騎士邊騎車，還轉頭看了一下旁邊，沒想到回神時來不及反應，結果一頭撞上一根椰子樹幹。圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」

人行道 宜蘭

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