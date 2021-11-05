7旬婦深夜幫孩子買早餐 鳳山暖警協助返家
高雄一名7旬的王姓老婦昨晚9點多跌坐在鳳山區保生路上，警方到場關心王婦又不搭哩警員，最後只好將她帶回派出所，並一邊挨家挨戶詢問，一邊比對王婦相關資料，終於找到王婦的媳婦到所。
警方表示，鳳山分局過埤派出所警員昨晚9點多巡邏時，接獲通報在鳳山區保生路上有位老婦跌倒站不起來，警員到場發現王婦（77歲）坐在地上眼神迷茫，好像找不到回家的路。
警方上前詢問，王婦卻一直說要幫孫子買早餐，又說住在附近的巷子裡，不願理會警員關心。這時王婦突然起身說要回家，警方擔心王又要跌倒，便沿路攙扶陪著她走路回家。
不久後，員警發現王婦早已忘記回家的路，只好先行將她帶回派出所休息，同時一邊請線上巡邏員警挨家挨戶詢問有無家中老人走失，一邊比對相關姓名、年齡等逐一篩選後，終於找到王的媳婦。
家屬說，奶奶趁家人不注意出門，家人已經尋找了好一陣子，以後會更加注意奶奶的生活起居。她頻頻向警方表示感謝之意並大讚警方的熱心幫忙。
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