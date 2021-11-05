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獨／這樣太危險！聯結車廢土沿路掉 司機接兩罰單

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

「差點就撞上了！」上午一輛滿載廢土的聯結車，行經新北市樹林區學府路時，因貨廂蓋安全栓損壞導致廢土掉滿地面，延樹林往三峽方向廢土灑落近百公尺，由於廢土掉落道路主線危及用路人，民眾行車經過見狀紛紛急閃，肇事聯結車最後停靠於學府與大德路口。環保局及警方接獲通報後，因聯結車所載廢土掉落汙染道路，雙雙對司機開出罰單

北大派出所副所長何勝茂表示，上午聯結車司機載運廢土行經樹林區學府路往三峽方向，於學府、大義路段開始沿途掉落砂石，一路蔓延至學府、大德路口，司機見狀後自行停靠路邊，並通知公司派水車及山貓清除廢土。

警方獲報到場了解發現，因該聯結車後貨斗安全栓損壞，因此導致廢土掉落。警方依《道路交通管理處罰條例》所載貨物滲漏，開罰司機3千元。環保局則說，接獲通報後，立即轉知三峽清潔隊到達現場清除路面廢棄物。由於聯結車沿途掉落廢土，清潔隊則依《廢清法》開罰6千元。一場廢土掉落的意外，讓司機吞下共9千元罰單。

肇事聯結車司機發現廢土掉落，將車輛停靠於學府與大德路口。圖／李定宇攝
肇事聯結車司機發現廢土掉落，將車輛停靠於學府與大德路口。圖／李定宇攝

罰單

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