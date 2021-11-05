獨／這樣太危險！聯結車廢土沿路掉 司機接兩罰單

「差點就撞上了！」上午一輛滿載廢土的聯結車，行經新北市樹林區學府路時，因貨廂蓋安全栓損壞導致廢土掉滿地面，延樹林往三峽方向廢土灑落近百公尺，由於廢土掉落道路主線危及用路人，民眾行車經過見狀紛紛急閃，肇事聯結車最後停靠於學府與大德路口。環保局及警方接獲通報後，因聯結車所載廢土掉落汙染道路，雙雙對司機開出罰單。

北大派出所副所長何勝茂表示，上午聯結車司機載運廢土行經樹林區學府路往三峽方向，於學府、大義路段開始沿途掉落砂石，一路蔓延至學府、大德路口，司機見狀後自行停靠路邊，並通知公司派水車及山貓清除廢土。