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揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

涉殺害女友後自殘 男子遭聲押獲准

中央社 / 台北5日電

林姓男子上週涉嫌殺害同居女子後割腕自殘，警方將他送醫治療，昨天移送台北地檢署複訊。檢察官殺人罪聲押。北院原本裁定新台幣20萬元交保，林男覓保無著，法院裁定羈押。

台北市中山警分局10月26日晚間獲報，新生北路二段一處民宅有人受傷需救護，警消到場發現58歲許姓女子已明顯死亡多時，左手腕有刀傷且脖上有勒痕，51歲林男則是左手腕有刀傷且流有大片血跡，立即將林男戒護送醫。

警方查出，從事直銷的許女和林男2人同居約近一年，各有一子和他們同住，2人平日偶有小口角但無大爭吵狀況。許女的兒子當天晚間返家後，發現屋內地上有血跡，隨即到母親房內查看，發現她和林男都倒臥房內，趕緊向警消報案求助。

警方待林男清醒後，對他做偵訊筆錄，林男坦承殺害許女，警方詢後昨天移送台北地檢署複訊。至於媒體報導林男辯稱他與許女「相約殉情」，檢警對此不願證實。

檢察官複訊後，認定林男涉犯殺人重罪，犯罪嫌疑重大，今天凌晨向台北地方法院聲請羈押。法官審酌檢警對本案已大致查明，相關證據已查獲，裁定20萬元交保。不過，由於林男無法籌措20萬元保釋金，法官改裁定羈押。

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殺人 檢察官

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