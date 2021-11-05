網拍改裝遊戲機賺暴利 侵權市值高達新台幣2千萬

運動型的電視遊樂器在疫情期間熱賣，加上近期晶片短缺，許多民眾即便有錢也買不到，不肖業者看見這波商機，回頭購買10年前的「Wii遊戲機」，加以改裝破解後，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，日前遭保二刑大偵二隊查獲，共分別逮捕3名犯嫌及贓證物，侵權市值約2千萬元，全案已交由檢察官進行後續偵辦。

保二總隊刑事警察大隊偵二隊自今年3月開始偵查，陸續在台北市、新北市及桃園市循線查獲相關違法業者，至今年9月初，已查獲贓證物Wii改裝遊戲機、掌上型（SUP）遊戲機、盜版WII光碟及4TB遊戲硬碟共184件，侵權市值高達2千萬元，並分別逮捕3名平均35歲嫌犯，全案交由檢察官後續偵辦中。

據查，這3名犯嫌分別在網路上販賣這類改裝或盜版遊戲約1至2年，他們各自都有正職工作，但在疫情期間工作量及收入減少，發現電視遊樂器的商機，才會販賣盜版遊戲的相關用品內容，想藉此增加收入。

據了解，業者以不到1千元的價格，收購舊款遊戲機回來加以改裝破解，只要插上隨身碟就能執行遊戲，之後再以3千元左右的價格賣出，正版的遊戲光碟，一片只有一組遊戲，但破解後的隨身碟內容透過非法網站下載，一顆就能塞進超過500種以上的遊戲，安裝後便能遊玩，甚至還可以指定自己想要哪些遊戲項目，預估嫌犯目前已販售出約2百組；業者另有販售一種號稱「400合一」的掌上遊戲機，內容包含遊戲大廠原有的經典遊戲外，也有其他懷舊遊戲，而該遊戲機也是未經授權的機器，業者已賣出上千件，總侵權市值高達2千萬元。