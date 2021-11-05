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網拍改裝遊戲機賺暴利 侵權市值高達新台幣2千萬

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

運動型的電視遊樂器在疫情期間熱賣，加上近期晶片短缺，許多民眾即便有錢也買不到，不肖業者看見這波商機，回頭購買10年前的「Wii遊戲機」，加以改裝破解後，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，日前遭保二刑大偵二隊查獲，共分別逮捕3名犯嫌及贓證物，侵權市值約2千萬元，全案已交由檢察官進行後續偵辦。

保二總隊刑事警察大隊偵二隊自今年3月開始偵查，陸續在台北市、新北市及桃園市循線查獲相關違法業者，至今年9月初，已查獲贓證物Wii改裝遊戲機、掌上型（SUP）遊戲機、盜版WII光碟及4TB遊戲硬碟共184件，侵權市值高達2千萬元，並分別逮捕3名平均35歲嫌犯，全案交由檢察官後續偵辦中。

據查，這3名犯嫌分別在網路上販賣這類改裝或盜版遊戲約1至2年，他們各自都有正職工作，但在疫情期間工作量及收入減少，發現電視遊樂器的商機，才會販賣盜版遊戲的相關用品內容，想藉此增加收入。

據了解，業者以不到1千元的價格，收購舊款遊戲機回來加以改裝破解，只要插上隨身碟就能執行遊戲，之後再以3千元左右的價格賣出，正版的遊戲光碟，一片只有一組遊戲，但破解後的隨身碟內容透過非法網站下載，一顆就能塞進超過500種以上的遊戲，安裝後便能遊玩，甚至還可以指定自己想要哪些遊戲項目，預估嫌犯目前已販售出約2百組；業者另有販售一種號稱「400合一」的掌上遊戲機，內容包含遊戲大廠原有的經典遊戲外，也有其他懷舊遊戲，而該遊戲機也是未經授權的機器，業者已賣出上千件，總侵權市值高達2千萬元。

保二總隊刑警大隊呼籲網路賣家，在販售商品前應先查明，販售未經授權商品及從事改機行為是否違法，一旦侵害到他人所註冊之商標，除有違反商標法第97條「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」外，另謂經著作權人授權而進行重製，恐有違反著作權法重製罪規定，釋後亦恐面臨著作權及商標權人提出民事求償之虞；故警方呼籲民眾千萬不可抱持著僥倖心態以身試法，並且選擇正當合法管道販售或購買商品。

不肖業者在網路上販售，加以改裝破解的「Wii遊戲機」及掌上遊戲機，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，侵權市值高達2千萬元，全案交由檢察官後續偵辦中。記者劉柏均／翻攝
不肖業者在網路上販售，加以改裝破解的「Wii遊戲機」及掌上遊戲機，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，侵權市值高達2千萬元，全案交由檢察官後續偵辦中。記者劉柏均／翻攝
不肖業者在網路上販售，加以改裝破解的「Wii遊戲機」及掌上遊戲機，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，侵權市值高達2千萬元，全案交由檢察官後續偵辦中。記者劉柏均／翻攝
不肖業者在網路上販售，加以改裝破解的「Wii遊戲機」及掌上遊戲機，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，侵權市值高達2千萬元，全案交由檢察官後續偵辦中。記者劉柏均／翻攝
不肖業者在網路上販售，加以改裝破解的「Wii遊戲機」及掌上遊戲機，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，侵權市值高達2千萬元，全案交由檢察官後續偵辦中。記者劉柏均／翻攝
不肖業者在網路上販售，加以改裝破解的「Wii遊戲機」及掌上遊戲機，結合盜版遊戲，以3000元不等價格放在網路上販售，侵權市值高達2千萬元，全案交由檢察官後續偵辦中。記者劉柏均／翻攝

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