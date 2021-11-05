義大利石油大亨調頭寸 女陷入愛情陷阱警周旋5小時擋下

台南市新營區一女子在網路結交自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，指機器故障需要35萬元周轉，女子不疑有他，前往合作金庫北新營分行匯款時，行員機敏覺察疑似詐騙案件，第一時間請求員警前往協助，後鎮所所長王建智、副所長施福昇及警員陳宏科前往，一方面苦勸女子，使出拖延戰術勸阻其匯款，另一方面設法聯繫女子家人即時到場勸說，持續周旋5小時後，女子才恍然大悟被騙，打消匯款念頭。

警方提醒民眾慎防「假交友詐騙」，避免真心換絕情！新營分局後鎮派出所日前接獲行員通報趕往阻詐，面對行員及員警的關懷提問，女子起初態度不耐，找理由含糊帶過，不願透露事情始末。

事後了解，女子是透過在line通訊軟體結識自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，男子表示公司提煉石油機器故障，急需資金購買新機器才能完工，要求女子借款新台幣35萬元，女子不疑有他，隨即前往銀行準備匯款，幸好行員發覺有異，通知員警到場，在眾人的苦心勸導分析下，及時戳破詐騙集團騙局。

警方建議平日使用LINE的民眾可從「其他」→「設定」→「好友」中取消「允許被加入好友」及「公開ID」，就可避免被他人加入搭訕，當然更應避免聽信陌生人所言匯款，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，愛情詐騙陷阱背後隱藏著金錢損失外，還可能因透露個資不自覺地成為人頭帳戶，賠錢又傷心，不可不慎！