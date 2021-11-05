快訊

台積電運安超前部署、百家供應商貨車響應 政府修法該出魄力

東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

義大利石油大亨調頭寸 女陷入愛情陷阱警周旋5小時擋下

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營區一女子在網路結交自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，指機器故障需要35萬元周轉，女子不疑有他，前往合作金庫北新營分行匯款時，行員機敏覺察疑似詐騙案件，第一時間請求員警前往協助，後鎮所所長王建智、副所長施福昇及警員陳宏科前往，一方面苦勸女子，使出拖延戰術勸阻其匯款，另一方面設法聯繫女子家人即時到場勸說，持續周旋5小時後，女子才恍然大悟被騙，打消匯款念頭。

警方提醒民眾慎防「假交友詐騙」，避免真心換絕情！新營分局後鎮派出所日前接獲行員通報趕往阻詐，面對行員及員警的關懷提問，女子起初態度不耐，找理由含糊帶過，不願透露事情始末。

事後了解，女子是透過在line通訊軟體結識自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，男子表示公司提煉石油機器故障，急需資金購買新機器才能完工，要求女子借款新台幣35萬元，女子不疑有他，隨即前往銀行準備匯款，幸好行員發覺有異，通知員警到場，在眾人的苦心勸導分析下，及時戳破詐騙集團騙局。

警方建議平日使用LINE的民眾可從「其他」→「設定」→「好友」中取消「允許被加入好友」及「公開ID」，就可避免被他人加入搭訕，當然更應避免聽信陌生人所言匯款，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，愛情詐騙陷阱背後隱藏著金錢損失外，還可能因透露個資不自覺地成為人頭帳戶，賠錢又傷心，不可不慎！

新營警分局長斯儀仙感謝行員及時通報攔阻匯款，成功有效預防詐騙案件發生，並再次強調警方及銀行共同防制詐欺，保護民眾財產的決心。警方與轄區內金融機構建立完善的反詐騙通報網，當金融機構行員遇到民眾提(匯)款時有可疑跡象，會立即通知派出所。

一名女子前往合作金庫北新營分行要匯款，行員機警懷疑是詐騙，報警前來勸阻。記者吳淑玲／翻攝
一名女子前往合作金庫北新營分行要匯款，行員機警懷疑是詐騙，報警前來勸阻。記者吳淑玲／翻攝
女子到合作金庫北新營分行要匯款，已填好匯款單，行員和員警周旋5小時她才打消念頭。記者吳淑玲／翻攝
女子到合作金庫北新營分行要匯款，已填好匯款單，行員和員警周旋5小時她才打消念頭。記者吳淑玲／翻攝
女子前往合作金庫北新營分行要匯款，行員報警前來勸阻。記者吳淑玲／翻攝
女子前往合作金庫北新營分行要匯款，行員報警前來勸阻。記者吳淑玲／翻攝
一名女子前往合作金庫北新營分行要匯款，行員機警懷疑是詐騙，報警前來勸阻。記者吳淑玲／翻攝
一名女子前往合作金庫北新營分行要匯款，行員機警懷疑是詐騙，報警前來勸阻。記者吳淑玲／翻攝

詐騙集團 義大利

延伸閱讀

女神級成就！Lady Gaga登12月號義、英時尚雜誌雙封面

本土0確診破功！今增1例北市30多歲男 研判為舊案

報告：2021碳排近破紀錄 疫情時期減量全被回補

全球減甲烷 政院：我無開採石油造成甲烷逸散問題

相關新聞

獨／這樣太危險！聯結車廢土沿路掉 司機接兩罰單

「差點就撞上了！」上午一輛滿載廢土的聯結車，行經新北市樹林區學府路時，因貨廂蓋安全栓損壞導致廢土掉滿地面，延樹林往三峽方...

網拍改裝遊戲機賺暴利 侵權市值高達新台幣2千萬

運動型的電視遊樂器在疫情期間熱賣，加上近期晶片短缺，許多民眾即便有錢也買不到，不肖業者看見這波商機，回頭購買10年前的「...

猥褻鄰居少女遭起訴 男半年兩犯檢求處重刑

一名石姓男子在宜蘭市區租屋，與未滿16歲少女為上下樓鄰居。石男9月18日晚間以其租屋處電視機程式有異為由，誆騙少女到場查...

義大利石油大亨調頭寸 女陷入愛情陷阱警周旋5小時擋下

台南市新營區一女子在網路結交自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，指機器故障需要35萬元周轉，女子不疑有他，前往合作金庫北...

影／轎車突右切 害機車撞整排 網疑：故意的？

台北市辛亥路二段4日發生一起車禍，有網友將行車紀錄器PO上網，畫面中可看到一輛轎車突然向右切，導致騎在轎車旁的機車，撞上...

剛出獄沒錢買飯 他見路邊機車掛一盒煎餃竟當場開吃

高雄市楠梓區滕姓男子疑因近期剛出獄，身無分文又肚子餓，經過惠民路一間家樂福超市外，看到機車上掛著一盒剛買的煎餃，竟直接拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。