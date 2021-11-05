猥褻鄰居少女遭起訴 男半年兩犯檢求處重刑
一名石姓男子在宜蘭市區租屋，與未滿16歲少女為上下樓鄰居。石男9月18日晚間以其租屋處電視機程式有異為由，誆騙少女到場查看並對她強制猥褻；少女逃回家後，石男竟尾隨進入且再次下手得逞。宜蘭地檢署認為，石男對此矢口否認，加上其今年3月亦有類似犯行，顯見犯後仍無悔意，依強制猥褻罪提起公訴，建請法院從重量刑，以示懲戒。
石男與少女同在宜蘭市租屋，石男當天晚上8點多以電視機程式有異為由，到少女租屋處詢問是否可到場協助處理，過程中遇到少女母親買飯來，石男與其母打招呼後離開。結果，石男9點多再度上門請少女幫忙，她前往查看時，雙方還有聊天；石男以按摩為由遭拒，竟佯稱屋內裝有監視器，以威脅、詐欺來逼迫就範，對少女上下其手。
食髓知味的石男提議到少女租屋處按摩遭拒，竟然尾隨趁機跟進其房間，再次對她下手得逞。少女事發後隔幾天，在學校輔導老師陪同下至警局報案。檢方表示，少女未滿16歲，石男以強暴、脅迫等違反其意願的方法進而猥褻，造成她心靈重創。
檢方指出，石男坦承事發當時在場，卻矢口否認強制猥褻犯行，加上今年3月11日有諸多相似的犯罪情形，兩案僅隔約6個月，石男在偵查中都否認犯行，顯見其犯後仍無悔意，因此依強制猥褻罪提起公訴，建請宜蘭地方法院從重量刑，以示懲戒。
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