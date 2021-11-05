調查局國安微電影競賽 人氣票選活動抽大獎

調查局今天表示，即日起展開國安微電影網路人氣票選活動，歡迎民眾上網觀賞國安微電影入圍影片並參與投票，只要完成投票就有機會抽中手機、耳機、商品卡等禮品。

法務部調查局發布新聞稿表示，為提升國人國安意識，鼓勵民眾深入瞭解台灣面臨的國家安全威脅與提升安全防護作為，今年特別舉辦首屆「國家安全，拍出影響力」微電影徵件活動。

新聞稿指出，微電影徵件活動吸引來自專業影像製作公司、社會人士和學生團隊熱情參賽，經過影視名人及國安領域專家學者不眠不休評審，初選入圍名單已出爐。

調查局說，在得獎名單揭曉前，邀請民眾一同來活動官網觀賞入圍影片，並投票選出最具影響力的國安微電影。

調查局表示，國安微電影網路人氣票選活動自11月5日11時至11月17日下午5時止，活動期間每天皆可投票，每一帳號每日可投3票給不同的入圍影片，只要完成投票就有機會抽中手機、耳機、平板電腦、超商商品卡等總價新台幣10萬元禮品；民眾票選人氣第1名作品，也可贏得新台幣2萬元獎金。