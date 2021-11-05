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剛出獄沒錢買飯 他見路邊機車掛一盒煎餃竟當場開吃

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區滕姓男子疑因近期剛出獄，身無分文又肚子餓，經過惠民路一間家樂福超市外，看到機車上掛著一盒剛買的煎餃，竟直接拆開包裝當場吃掉，機車車主帶兒子購物完返回滕男已離開，車主發現煎餃不見到派出所報案，警方日前巡邏逮獲滕男，依竊盜罪嫌送辦。

據了解，滕姓男子（62歲）為楠梓人，近期剛刑滿出獄，因已無家可歸又沒錢吃飯，只能在過去熟悉的地方遊蕩，肚子餓就竊取附近超市的泡麵乾吃果腹，上月29日滕男行經楠梓惠民路一間家樂福超市，見超市外機車掛著還有熱氣的煎餃，疑一時忍不住竊取，並當場打開來吃光。

機車車主帶著兒子購物完回到車上，兒子發現機車上的煎餃不見很難過，車主只好報案請警方協助，楠梓警分局員警調閱監視器，鎖定竊嫌是一名中年男子，另提醒家樂福超市店員注意附近可能有竊賊出沒，員警本月2日巡邏經過同一間超市發現滕男與煎餃賊外觀特徵相似，店員也看到滕男打電話通知員警。

滕男坦承犯案並稱，實在是肚子太餓了，員警見狀當場提醒滕男，就算只是一盒煎餃，也不應該隨便亂拿、亂吃別人的食物。警詢後依竊盜罪嫌將滕男函送橋頭地檢署偵辦，滕男另涉其他竊盜罪嫌，警方持續偵辦中。

高雄市楠梓區一名滕姓男子疑剛出獄沒錢吃飯，見路邊機車上掛著一盒煎餃，竟直接打開來吃掉，警依竊盜罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名滕姓男子疑剛出獄沒錢吃飯，見路邊機車上掛著一盒煎餃，竟直接打開來吃掉，警依竊盜罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名滕姓男子疑剛出獄沒錢吃飯，見路邊機車上掛著一盒煎餃，竟直接打開來吃掉，警依竊盜罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名滕姓男子疑剛出獄沒錢吃飯，見路邊機車上掛著一盒煎餃，竟直接打開來吃掉，警依竊盜罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝

車主 竊盜 家樂福

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