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廟祝與街友酒後衝突 公園內砍人滿身血
高雄市小港區今天凌晨發生砍人事故，莊姓男廟祝與蘇姓男街友在公園喝酒，雙方起衝突互毆，莊回家帶刀返回公園，涉嫌砍殺蘇4刀；警方逮捕滿身沾血的廟祝，依殺人未遂罪嫌移送法辦。
據了解，莊姓廟祝（62歲）今天凌晨零時左右，原本與蘇姓男子（42歲）在高雄市小港區民益路公園喝酒，但他嫌蘇酒後說話太大聲，要蘇別吵鬧，雙方發生口角，動手打架。
莊姓廟祝不敵年紀小他20歲的蘇姓街友，離開公園後回家，不料怒火中燒，在家拿出1把約60公分長的砍刀折返民益公園。他一見蘇姓男子，涉嫌連殺蘇的頭部3刀、背部1刀，還被蘇的血噴濺他的上衣。
警方據報立即趕到公園，將蘇姓街友送小港醫院急救，暫無生命危險。員警在公園內發現莊姓廟祝並未逃離，上衣沾血，察問出他涉嫌砍殺街友，立即逮捕他查辦，依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢偵辦。
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