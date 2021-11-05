KTV歡唱後搶搭計程車引群毆 警逮14人送辦

新北市一間KTV兩群顧客今天清晨因爭搶搭計程車引起衝突，雙方相互鬥毆打群架。板橋警分局據報出動快速打擊部隊，將14名參與鬥毆的酒客強勢壓制逮捕，依妨害秩序罪嫌移送。

新北市板橋警分局今天發布新聞表示，今天清晨5時30分許，板橋區重慶路某KTV，有兩間包廂的客人消費完畢正準備離去時，一方周男與另一方陶女因搶搭計程車發生口角，進而爆發肢體衝突。

警方說，陶女遭到周男推擠後，陶女的友人周女踹了周男一腳，進而引發雙方友人共14人互相鬥毆。

警方表示，獲報後出動快打部隊，迅速以優勢警力趕至現場，將14名參與鬥毆的酒客強勢壓制逮捕；警力到場處理過程中，有人不配合到警局接受詢問，被警員噴灑辣椒水、壓制。全案詢問後將依妨害秩序罪嫌移送偵辦。