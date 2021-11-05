桃園老翁不知何故現身苗栗 騎腳踏車上國道及時被攔阻

年近七旬患有重聽的呂姓老翁不知何故，在苗栗縣竹南鎮將腳踏車騎上台61線往國道3號的北上快車道，民眾發現報警，員警趕到後，透過人臉辨識系統查出老翁家在桃園八德，將他先帶回派出所，隨後通知家屬將老翁平安帶回。

竹南警分局竹南派出所10月31日中午12點30分接獲民眾報案，表示在西濱台61線往國道3號的北上快車道，看見有名老翁想騎腳踏車上國道，因此趕緊報警，竹南派出所員警不敢大意，立即派遣警員傅建維、張以青、楊翊姍及鄭湘穎等4名員警趕赴現場協助。

員警到場後發現，老翁正站立在台61線往國道3號北上快車道上，當時車流龐大，險象環生，員警詢問老翁姓名、地址等年籍資料，對方都無法回答，似有重聽情形，身上也沒攜帶任何證件。員警立即使用M-Police警用行動電腦人臉辨識系統，查出老翁住在桃園，年近七旬，不知為何會出現竹南。