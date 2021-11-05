桃園老翁不知何故現身苗栗 騎腳踏車上國道及時被攔阻
年近七旬患有重聽的呂姓老翁不知何故，在苗栗縣竹南鎮將腳踏車騎上台61線往國道3號的北上快車道，民眾發現報警，員警趕到後，透過人臉辨識系統查出老翁家在桃園八德，將他先帶回派出所，隨後通知家屬將老翁平安帶回。
竹南警分局竹南派出所10月31日中午12點30分接獲民眾報案，表示在西濱台61線往國道3號的北上快車道，看見有名老翁想騎腳踏車上國道，因此趕緊報警，竹南派出所員警不敢大意，立即派遣警員傅建維、張以青、楊翊姍及鄭湘穎等4名員警趕赴現場協助。
員警到場後發現，老翁正站立在台61線往國道3號北上快車道上，當時車流龐大，險象環生，員警詢問老翁姓名、地址等年籍資料，對方都無法回答，似有重聽情形，身上也沒攜帶任何證件。員警立即使用M-Police警用行動電腦人臉辨識系統，查出老翁住在桃園，年近七旬，不知為何會出現竹南。
當時日正當中，員警擔心老翁身體，耐心說服老翁先將腳踏車停放於路旁安全處，並將老翁帶回派出所休息，聯繫其家屬前來接回；老翁的侄子到派出所向員警表示，接到通知十分驚訝，不知患有重聽的伯父為何會獨自從桃園八德騎腳踏車到竹南，幸好有熱心民眾及員警即時協助，讓伯父能安全返家，如果伯父真騎腳踏車上了國道，後果堪憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言