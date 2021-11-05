轎車一路闖紅燈...碰！2車衰遭撞 致2傷
林姓男子今天凌晨開車闖紅燈，在高雄市前金區自立二路與七賢二路口，撞上正經過路口的白色轎車；他的轎車失控，續衝撞對向停等紅燈的藍色廂型車，致對方2車2人受傷送醫。由於肇事影像清晰，林姓男子可能須全責，由警方確認中。
今天清晨5時許，林姓男子（21歲）開黑色轎車發生車禍後，現場一片狼藉；高雄市消防局據報，將被撞的白色轎車駕駛許姓男子（33歲）、無辜遭車禍波及的藍色廂型車乘客林姓女子（41歲），送大同醫院治療，暫無大礙。
高雄市警新興分局調閱路口監錄系統，畫面清楚錄得黑色轎車林姓男子沿自立二路南向北行駛，經七賢二路口闖紅燈肇事，才撞上與許姓男子的白色轎車，隨即衝撞對向王姓男子（39歲）停等紅燈的藍色廂型車，3人經酒測，都無酒後駕車情事，詳細事故原因待後續交通事故鑑定。
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