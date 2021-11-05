陌生人隨機抱小孩？竹北警送辦男工人 「屬單一個案」

新竹縣竹北市某社區大樓近日發出公告，指「鄰近社區大樓周遭發生數起陌生人隨機抱兒童」加上地方媽媽群組也瘋傳有「十興國小有陌生人抱走小孩」等貼文，引起地方熱議。竹北警方追查後發現事發在10月28日，是1名男性工人考量工地安全，未經過媽媽同意才會逕自抱起孩童，當天媽媽未報案，員警昨天已將男子依強制罪嫌送辦。

竹北市某大樓近日發出兒童安全注意事項公告，寫下「近日本社區周邊大樓發生數起陌生人隨機抱兒童事件，請住戶帶兒童外出購物或玩耍時，要謹慎提防周邊陌生人靠近，察覺有異狀請盡速與警察單位聯絡」。

加上不少地方LINE群組也有類似訊息，有媽媽討論到「親眼看到一個男子把車跟小孩扛走」、「媽媽用包包狂打」、「那個人才放下來然後跑走」等云云，許多爸媽看到相關訊息後都相當緊張，紛紛擔心孩子外出的安危。

竹北分局六家派出所接獲網路訊息討論後了解，發現當事人於案發第一時間並未向警方報案，經循線追查及擴大調閱監視器畫面後，原來案發時間在10月28日下午3點多，竹北市勝利八街一帶人行道周遭因有造橋施工，現場有1名男性工人於該工地周遭進行出入管制，當時看見媽媽帶著小孩經過，擔心小孩安全才會一把抱起小孩。

孰料，男工人未經孩童母親同意，趨前靠近並抱起小孩，本案行為恐已涉嫌強制罪，雖然當天媽媽並未向警方報案，但據瞭解，媽媽稱當時有推打奪回孩童，並急忙逃向對街，經偵辦後，昨天已查獲犯嫌到案，全案將依強制罪移請新竹地方檢察署偵辦，