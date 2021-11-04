影／虛驚一場！ 熱褲女駕車突血糖過低 所幸警察神救援
台中張姓女子(47歲)日前駕車行駛在中區民權路上，突然感到一陣暈眩，剛好看到路旁有警察正在執行勤務，便減低車速，緩緩行駛到警車後方，警方見狀後立刻將張女送醫，才知道這一切是血糖過低造成的。
台中市第一警分局西區所警員楊嘉華、葉銘雄於28日13時許，民權路與自由路口執行路檢勤務，發現有台自小客車緩緩停在警車後方，警員感覺有異，便立即上前查看，發現張姓女子面容憔悴、意識不清，警方詢問她是否能夠下車，張輕微搖頭、用非常虛弱的氣音表示沒辦法，隨後就朝車右前乘客座倒下。
警員見狀立即將其車輛熄火、聯繫消防救護到場，並開啟車門將楊女扶起，消防單位也透過電話指導警員觀察楊女狀況，民權路車流較大，另一警員則是在現場進行交通疏導，確保現場安全，等到救護車到場，警消合力之下，張女順利被送往醫院救治，才了解原來只是血糖過低導致身體不適。
張女在精神狀況較清醒後向警方表示感謝，若不是警員即刻發現，後果肯定不堪設想。台中市第一警分局呼籲，如發現有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，並應先撥打119專線，請消防救護人員前往協助，才能於第一時間有效判斷傷病者情形並施以相關急救程序。
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