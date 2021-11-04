聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男唱K連喝整晚 酒駕撞死中年騎士影像曝光

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蕭姓男子在KTV喝了整晚後，還開車上路撞死一輛廖姓男機車騎士；行車紀錄器畫面曝光，可看到蕭男所開的白色轎車，一度開到對向車道，雖然最後轉回順向車道，但蕭車速加快撞向廖男，甚至差點連帶廖身旁另一名機車騎士也遭撞上，天堂地獄僅一線之隔。

據了解，有酒駕前科的蕭男（23歲），不只無照開車，昨晚他到KTV歡唱整晚後，明知無法安全駕車還開車上路，撞上一名機車騎士，行為讓路邊目擊者都直說離譜；三民一警分局將建請高雄地檢署檢察官做預防性羈押。

蕭男昨晚在KTV歡唱整晚，過程中還飲酒。從行車紀錄器可見，蕭男今天中午時，開白色轎車從三民區錦田路北向右轉建國二路，蕭疑似神智不清，先開到對向的西向車道上，後續才轉回順向的東向車道。

不久後，蕭開的轎車突加速，衝向前方停等紅燈的2名機車騎士，在右側的廖姓男機車騎士（44歲）遭撞上，另一名機車騎士驚險躲過，只是廖男當場噴飛到右前方停放在停車格的轎車後方，再次被蕭的車輛撞上。

警消獲報到場，將全身擦挫傷的蕭男，還有重傷的廖男送醫，廖由院方宣告不治。蕭男經抽血換算酒測值，超過法定0.25標準值，涉及酒駕致死行為。

高雄蕭姓男子在KTV喝了整晚後，還開車上路撞死一輛廖姓男機車騎士。圖／讀者提供
高雄蕭姓男子在KTV喝了整晚後，還開車上路撞死一輛廖姓男機車騎士。圖／讀者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

機車騎士 車道 KTV

延伸閱讀

喝了一整晚！騎士遭酒駕男連撞2次 夾在2車間重傷死亡

影／桃園男凌晨酒駕撞中壢高中護欄 酒精濃度換算值達1.76

國道3號關廟路段轎車追撞施工緩撞車 女駕駛左腳受傷

桃園高級轎車速度快致機車騎士倒地 警已鎖定駕駛身分

相關新聞

影／北捷12小時兩驚恐！阿伯持剪刀刺人、男乘客亮水果刀

台北捷運松山新店線西門站往新店方向昨晚10時許傳出車廂攻擊事件，一名坐在博愛座的年輕男性被一位推著推車的阿伯要求讓座，年...

老翁被按喇叭回頭看 竟遭醉男攔車毒打斷雙手奄奄一息

宜蘭市西門路今天發生一起行車糾紛，76歲老翁清晨騎車經過時被後方轎車猛按喇叭，老翁回頭看一眼引起對方不悅，林姓醉男攔下老...

北部27歲女醫師18樓墜落死亡 同事錯愕：她無異狀啊

北部某醫院27歲年輕女醫師，昨不明原因從18樓墜落，掉到5樓陽台失去呼吸心跳，被護理師發現緊急報案，但消防到場時已經明顯...

獨／桃園超商ATM搶案 歹徒大費周章僅得3萬遭鎖定

桃園市上月25日發生超商ATM搶案，台灣保全公司2名保全員運鈔至桃園市新屋區1家超商ATM補鈔，1名歹徒尾隨持槍闖入行搶...

高雄男唱K連喝整晚 酒駕撞死中年騎士影像曝光

高雄蕭姓男子在KTV喝了整晚後，還開車上路撞死一輛廖姓男機車騎士；行車紀錄器畫面曝光，可看到蕭男所開的白色轎車，一度開到...

喝了一整晚！騎士遭酒駕男連撞2次 夾在2車間重傷死亡

高雄蕭姓男子在KTV喝了整夜，今天中午時分要開車返家時，撞上一名廖姓男機車騎士，廖當場往前噴飛到路旁停車格內的轎車後方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。