高雄男唱K連喝整晚 酒駕撞死中年騎士影像曝光

高雄蕭姓男子在KTV喝了整晚後，還開車上路撞死一輛廖姓男機車騎士；行車紀錄器畫面曝光，可看到蕭男所開的白色轎車，一度開到對向車道，雖然最後轉回順向車道，但蕭車速加快撞向廖男，甚至差點連帶廖身旁另一名機車騎士也遭撞上，天堂地獄僅一線之隔。

據了解，有酒駕前科的蕭男（23歲），不只無照開車，昨晚他到KTV歡唱整晚後，明知無法安全駕車還開車上路，撞上一名機車騎士，行為讓路邊目擊者都直說離譜；三民一警分局將建請高雄地檢署檢察官做預防性羈押。

蕭男昨晚在KTV歡唱整晚，過程中還飲酒。從行車紀錄器可見，蕭男今天中午時，開白色轎車從三民區錦田路北向右轉建國二路，蕭疑似神智不清，先開到對向的西向車道上，後續才轉回順向的東向車道。

不久後，蕭開的轎車突加速，衝向前方停等紅燈的2名機車騎士，在右側的廖姓男機車騎士（44歲）遭撞上，另一名機車騎士驚險躲過，只是廖男當場噴飛到右前方停放在停車格的轎車後方，再次被蕭的車輛撞上。

警消獲報到場，將全身擦挫傷的蕭男，還有重傷的廖男送醫，廖由院方宣告不治。蕭男經抽血換算酒測值，超過法定0.25標準值，涉及酒駕致死行為。 高雄蕭姓男子在KTV喝了整晚後，還開車上路撞死一輛廖姓男機車騎士。圖／讀者提供

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