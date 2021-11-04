他臨櫃提現金30萬吞吞吐吐以為被騙 警追問赫然是車手
年僅21歲的華姓男子前日到一家銀行提領現金，由於他吞吞吐吐，神情有異，且匯款者都是老人家，行員懷疑有異，通報警方前往協助，員警到場原先以為他是遭詐騙的被害人，查問之下發現無法交代匯款來源，帶回所偵辦，他才坦承是車手，因缺錢幫人來提錢，警方訊後依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
市警第一分局忠二路派出所長張畯盛表示，前日下午2時許，接獲轄內銀行行員來電，稱有一名男子欲提領大量現金，警方火速到場了解，原以為是被害人，沒想到他吞吞吐吐，無法交代匯款的來源。
行員查出有2名長輩分別匯到他要提領的帳戶，各有15萬元，懷疑是真正的被害人。在警方追問下，華男才向警方承認自己是受人之託欲領現金，警方迅速找到被害人告知是詐騙集團手法，2名長者嚇了一大跳，直到警方找上門才知被騙，幸好沒有被領走。
第一分局呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，有求職詐騙、網路詐騙等，民眾如遇疑似詐騙，務必保持冷靜提高警覺，謹守防詐三步驟：「1聽、2掛、3查證」，撥打防詐騙諮詢專線165或110報案專線查證。
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