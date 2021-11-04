新北外送員每天1起事故 超速違停闖紅燈最多
作家陳柔縉日前騎單車遭外送機車追撞後不治，外送員行車安全引關注。新北市府統計發現，外送員交通事故平均每月38件、違規案件158件，又以超速、違規臨停及闖紅燈最多。
新北交通局今天透過新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變了民眾的生活習慣，帶動外送訂單業績平均成長2到3成，但也反映在外送員的交通違規與交通事故件數的增加。
交通局長鍾鳴時表示，根據新北市政府警察局統計，外送員交通事故平均每月有38件、違規案件158件，且近期以來有略增加趨勢，其中又以超速、違規臨停及闖紅燈是外送員3大交通違規行為。
交通局交通安全科長林昭賢說，交通局今年特別擴大辦理外送員機車安全駕駛訓練課程，內容包括模擬外送駕駛情境，講授教導緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛等正確觀念，並提供外送員機車安全騎乘手冊做為參考教材，讓外送員更了解用路安全觀念，以及正確騎乘和防禦駕駛能力。
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