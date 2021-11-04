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屏東挖眼案犯嫌出院 涉殺人重罪「恐有再犯之虞」被聲請羈押

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喝了一整晚！騎士遭酒駕男連撞2次 夾在2車間重傷死亡

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蕭姓男子在KTV喝了整夜，今天中午時分要開車返家時，撞上一名廖姓男機車騎士，廖當場往前噴飛到路旁停車格內的轎車後方，蕭又再次撞上，導致廖當場重傷，送醫後不治。

轄區警方三民一分局獲報到場，將重傷的廖男（44歲）還有全身多處擦挫傷的蕭男（23歲）送醫，廖到達醫院約10多分鐘後，由院方宣告不治，蕭男經抽血換算酒測值，超過0.25標準值，涉及酒駕致死行為。

三民一分局表示，警方詢問後將建請高雄地檢署檢察官做預防性羈押，並進一步追查蕭男所開的白色轎車是否有改裝違規行為，若查明將同步予以開單告發。

據了解，在KTV喝了一整晚的蕭男，今天中午左右，開車從錦田路北向右轉三民區建國二路，蕭男所開的車輛不僅右轉時開到對向西向車道上，還一路蛇行回到東向車道。

這時，蕭男轎車突然加速，撞上在建國二路東向騎機車停等紅燈的廖男，廖當場噴飛到右側停車格內的轎車後方，沒想到蕭不停止，一路繼續追撞廖男，導致廖慘被2車夾在中間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄蕭姓男子在KTV喝了整夜，今天中午時分要開車返家時，撞上一名廖姓男機車騎士，廖當場往前噴飛到路旁停車格內的轎車後方，蕭又再次撞上。圖／讀者提供
高雄蕭姓男子在KTV喝了整夜，今天中午時分要開車返家時，撞上一名廖姓男機車騎士，廖當場往前噴飛到路旁停車格內的轎車後方，蕭又再次撞上。圖／讀者提供

車道 KTV 機車騎士

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