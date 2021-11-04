影／女子橋邊欲尋短 消防隊員機警及時抱起脫險

20多歲女子疑情路不順跨越橋梁欲尋短，消防隊員趕到安撫情緒，出勤的消防小隊長千鈞一髮及時抱緊，解除警報。

這起自殺救護發生在今下午3點22分，一名女子在台一省道台南市善化區曾文溪橋徘徊情緒不穩，除警方趕往，台南市消防局緊急調派官田、善化消防分隊馳往，官田消防小隊長陳至坤、隊員林建豪、陳彥志、蔡佳諺、新化副中隊長蕭傑澤及善化分隊長謝智任等人也馳往。

陳至坤趕到時，女子跨過橋梁護欄準備要跳下約10公尺深的曾文溪，陳至坤安撫女子情緒，陳此時與女子距離不到1公尺，下午3點49分，趁機及時抓住女子的手再順利將其抱離橋梁，女子激烈尖叫嘶吼，警消將情緒不穩女子送往柳營奇美醫院，初步檢視無外傷，持續觀察中。

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