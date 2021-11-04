生死一瞬！女掛坐曾文溪橋外側嚎哭 勇消一把抱住救人

台一省道台南善化區曾文溪橋南下路段今天下午一名女子坐在橋上外側，疑因感情因素情緒激動，官田消防分隊小隊長陳至坤帶隊前往處理擔心發生意外，不斷說話趁女子不注意時一把抱住，其他隊員立即上前幫忙合力將女子拉回橋內並送醫，成功救援。

據指出，該名26歲女子從嘉義騎機車停在省道曾文溪橋外側，路過民眾發現報案，下午3點40分許官田小隊長陳至坤率隊員林建豪、陳彥志、蔡佳諺趕到時，女子坐在橋外側底下約有5樓高的數公尺深溪床，擔心女子情緒太激動，2名派出所女警也趕到蹲在橋邊勸說，但女子仍激動不時大聲嚎哭。

官田消防分隊小隊長陳至坤不斷說話好言相勸，並打電話給女子家人協助勸阻，趁其不備時一把抱住女子腰部，女子仍意圖往前跳下，其他隊員再齊湧而上將人拉上來，經評估後女子生命徵象穩定，送往柳營奇美醫院，其父母按獲通知也從嘉義趕到，難掩緊急關切之情。

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