老翁被按喇叭回頭看 竟遭醉男攔車毒打斷雙手奄奄一息

宜蘭市西門路今天發生一起行車糾紛，76歲老翁清晨騎車經過時被後方轎車猛按喇叭，老翁回頭看一眼引起對方不悅，林姓醉男攔下老翁後，竟然持棍棒當街狠打，老翁以雙手抵擋，兩手全被打斷、頭腳等全身多處骨折，家屬心痛貼文譴責暴力，警方透過監視器，下午抓到打人的林嫌送辦。

毆打老翁發生在宜蘭市區，清晨5點多路上人少，老翁遭毒打後，氣若游絲被送醫開刀。老翁的女兒難過臉書貼文，「今天早上父親（76歲）騎車行經宜蘭文昌路，突遇後方車輛猛按喇叭，老父親以為是熟人，所以回頭看了一眼，結果，對方竟以爲父親不讓路，竟立馬超車，當街橫擋住父親，並從車上取出棍棒毆打老父，父親以手擋棍，結果，兩手嚴重骨折，全身共6處骨折及多處擦傷」。

貼文者質問：「青天白日下一個喝醉的年輕人公然持棍打人」，「是什麼樣的人會隨車攜帶棍棒在車上」？ 底下網友紛紛留言批評，「毆打手無寸鐵長者」、「可惡至極」、「太誇張」、「目無法紀」、「酒駕又開車逃逸，是殺人未遂了」。

警方調查，諶姓老翁騎機車經過西門路與文昌路一帶，後方開車的林姓男子覺得老翁擋路，猛按喇叭，老翁回頭看一眼，被對方吳認為瞪他；林男心生不滿持棍棒朝被害人毒打，林男施暴時，車上其他友人見狀下車勸阻無效，造成老翁一隻手的手掌被打斷、另外一隻手臂被打斷，全身連同頭腳多處骨折，躺地上動彈不得。