北部某醫學中心醫師輕生 醫療人員壓力大應即時對外求助

北部某醫學中心今早傳出一名住院醫師（PGY）疑似因多方壓力過大輕生，讓院方及家屬悲痛不已。開業精神科醫師表示，醫師在不同位置有不同壓力，住院醫師可說是第一線醫療人員，除照顧患者外，同時還要參與醫師訓練，以及參與專科醫師、次專科醫師考試，且現在醫療糾紛多，可能還須面對不合理的家屬等，確實承受更大的壓力。

三總精神醫學部主治醫師楊聰財說，一名醫師的養成很不容易，一名醫學系學生須先經過6年大學生涯，於第6年成為見習醫師，再經2年不分科住院醫師訓練，考上醫師證照後，開始進入3至5年的分科住院醫師訓練，並通過專科醫師考試，成為總醫師並訓練1至2年，如果醫院有缺額即成為主治醫師。

楊聰財說，一個人選擇輕生，一定是多重原因所致，而醫療人員要排解壓力，可藉由心情溫度計等工具自我評估，一旦有情緒障礙時，可經藥物、心理治療等進行改善，並經同儕團體的傾聽、陪伴、支持、帶動，讓生活維持可以睡、可以吃、可以動、可以笑，任合一名醫療人員輕生對醫界來說都是莫大的損失，十分可惜。

楊聰財說，一個人應建立心理韌性，「做最好的準備，迎接最壞的打算」，秉持著「山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉心轉」的精神看待一切，一定要懂得轉念，切忌單隧道式的思想，才不會把自己困死，降低不合理性的思考。

不具名的精神科醫師則說，醫療人員每天面臨不同壓力，但最後選擇輕生，其實並不常見，原因是當醫療人員有輕生念頭、衝動時，知道那裡有管道可以尋求協助，應不致發生憾事；但有一群人卻認為，面對心理壓力時，自己可以處理一切，進而排斥、抗拒外界協助，不願意接受治療，寧可選擇結束生命。

此名醫師說，各醫院均有提供員工關懷管道，只要願意都可以尋求協助，師長 、同儕及資深學長姐等，大家應互相關心彼此的情緒狀態，避免憾事發生。

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