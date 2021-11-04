北部27歲女醫師18樓墜落死亡 同事錯愕：她無異狀啊

醫生示意圖。圖／ingimage

北部某醫院27歲年輕女醫師，昨不明原因從18樓墜落，掉到5樓陽台失去呼吸心跳，被護理師發現緊急報案，但消防到場時已經明顯死亡，緊急送醫搶救仍無效，已報請檢方相驗釐清確切死因。

據指出，女醫師昨天下午3點多在醫院宿舍，進入18樓的熱食區後，不明原因從該樓窗戶墜樓，最後倒臥在5樓的陽台，同院護理師聽見巨大撞擊聲，驚覺有人墜樓緊急報案。

轄區消防分隊獲報到場，及該醫院急診醫師判斷已經明顯死亡，送醫搶救仍不治，警方已經報請檢方相驗釐清確切死因。

根據院方了解，女醫師目前為不分科住院醫師第2年，案發前表現正常，無明顯異狀，發生憾事同事也很錯愕，詳細原因要繼續了解，也會盡量協助家屬處理後事。

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