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嘉市府45歲科員陳屍吊橋下河床 確切死因待釐清

中央社 / 嘉義市4日電

嘉市府林姓男科員昨天凌晨被發現陳屍嘉義縣梅山鄉一處吊橋下方河床，研判為高處墜落致命；死者近來2名家人罹癌，且新職務剛滿4個月，是否壓力大，仍須調查釐清。

嘉義縣警察局竹崎分局太平派出所長吳博全今天接受中央社記者訪問表示，現年45歲林男擔任嘉義市政府某處科員，今年7月才平調至嘉市府任職，因其家人發現林男自1日下班後就音訊全無，2日上午便向住處附近的派出所通報失蹤協尋。

警方透過林男手機基地台的位置，於昨天凌晨在梅山鄉瑞里村發現林男的自小客車，並在汽車附近的吊橋下方，發現林男倒臥在河床上，救護人員趕抵，發現林男已明顯死亡，後續交由警方處理。

檢警昨天下午相驗，吊橋與河床相距約4層樓高、12公尺深，研判為高處墜落致命。

警方指出，據林男家人轉述，近來林男因2名家人陸續被檢查發現罹癌而深感困擾，且到嘉義市政府任職剛滿4個月，對新職工作性質還未熟稔，也感到壓力大。

警方表示，林男陳屍的吊橋處，曾與妻子、小孩一同前往遊玩，因吊橋兩旁的圍籬欄杆，須刻意跨越才有辦法越過，林男是到吊橋散心不小心失足，還是跨過欄杆，須進一步調查釐清。

嘉義市政府某處長表示，林男在市府任職時，一切正常，工作內容並不複雜，平時工作負責、謹慎，待人彬彬有禮，1日正常上班，2日則請假，昨天獲悉不幸消息，大家都感到很遺憾、不捨。

吊橋 嘉義

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