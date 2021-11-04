快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

電話稱女兒替人作保欠150萬 板橋警替她守住老本

聯合報 / 記者王長鼎翁至成／新北即時報導

新北市一名楊姓婦人昨日下午至板橋區農會，一走到臨櫃便說要解除定期存款150萬，並當場提領，行員見她神情緊張，遂關懷提領事由，見她稱「就裝修房屋啦！」卻頻頻結巴，感覺有異於是報警。警方詢問時，發現楊婦果然遇到詐騙，經說明後成功幫她守住150萬元。

板橋分局沙崙派出所警員李孟威、陳宗毅3日下午獲報有民眾疑遇到詐騙趕抵，警詢時楊婦坦言午餐時接到電話，對方稱她女兒替人作保，在外積欠150萬已經數月有餘，若再不付清，她恐會遇上討債集團勒索，表示「為了她的安全，請趕快還錢」。

楊婦聽聞後護女心切，連忙拿了印章、存摺立刻奔至板橋區農會，欲把辛苦存的150萬定期存款解約，以保證女兒安全。

警方知悉後問「你有打電話給你女兒了嗎？」，楊婦這才大驚表示沒有，員警協助她撥打女兒電話求證「是否有替人作保」，她女兒說沒有，才知道原來是一場騙局，確認女兒安全後，頻頻感謝警方的熱心攔阻。

板橋分局呼籲，接獲自稱親友求救並要求匯款或提領現金時，千萬不要慌張，不給掛斷電話為歹徒慣用手法，應盡量拖延並爭取時間向當事人求證是否確有此事，如有任何疑問可撥打165或110向警察機關求證。

楊姓婦人昨日至板橋區農會說要解除150萬元定期存款，板橋警分局識破詐騙，成功攔詐。記者翁至成／翻攝
楊姓婦人昨日至板橋區農會說要解除150萬元定期存款，板橋警分局識破詐騙，成功攔詐。記者翁至成／翻攝

詐騙

延伸閱讀

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

「新美齊画世代」公開即熱銷 ! 捷運板南線 府中站2449坪大基地 大陸工程營造 板橋新地標

板橋將新設第2座運動中心 落腳光復高中

板橋要蓋「新北小巨蛋」籃球館預計可容1.2萬人

相關新聞

影／北捷12小時兩驚恐！阿伯持剪刀刺人、男乘客亮水果刀

台北捷運松山新店線西門站往新店方向昨晚10時許傳出車廂攻擊事件，一名坐在博愛座的年輕男性被一位推著推車的阿伯要求讓座，年...

北部27歲女醫師18樓墜落死亡 同事錯愕：她無異狀啊

北部某醫院27歲年輕女醫師，昨不明原因從18樓墜落，掉到5樓陽台失去呼吸心跳，被護理師發現緊急報案，但消防到場時已經明顯...

北部某醫學中心PGY輕生 醫療人員壓力大應即時對外求助

北部某醫學中心今早傳出一名住院醫師（PGY）疑似因多方壓力過大輕生，讓院方及家屬悲痛不已。開業精神科醫師表示，醫師在不同...

影／若遮駕駛視線不堪設想...天燈墜公路 車險被蓋布袋

放天燈祈福，是台灣不少地方的傳統文化特色，但是天燈如果沒有落在安全的區域，所衍生的公安問題也會令人擔憂。有民眾在社群媒體...

男機車騎士停等紅燈 遭後方車連撞2次送醫不治

高雄三民區建國二路上今天中午時發生一起車禍，一名44歲的廖姓男機車騎士在建國二路東向停等紅燈時，遭後方23歲開轎車的蕭姓...

旅行社勾結醫院讓陸籍人士來台健檢 檢調搜索約談5人

調查局台南市調查處獲報，指長榮等旅行社涉嫌以不實文件，先讓陸籍女子來台進行醫美健檢，再找配合的醫院合作，以低價健檢從費用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。