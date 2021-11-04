電話稱女兒替人作保欠150萬 板橋警替她守住老本

新北市一名楊姓婦人昨日下午至板橋區農會，一走到臨櫃便說要解除定期存款150萬，並當場提領，行員見她神情緊張，遂關懷提領事由，見她稱「就裝修房屋啦！」卻頻頻結巴，感覺有異於是報警。警方詢問時，發現楊婦果然遇到詐騙，經說明後成功幫她守住150萬元。

板橋分局沙崙派出所警員李孟威、陳宗毅3日下午獲報有民眾疑遇到詐騙趕抵，警詢時楊婦坦言午餐時接到電話，對方稱她女兒替人作保，在外積欠150萬已經數月有餘，若再不付清，她恐會遇上討債集團勒索，表示「為了她的安全，請趕快還錢」。

楊婦聽聞後護女心切，連忙拿了印章、存摺立刻奔至板橋區農會，欲把辛苦存的150萬定期存款解約，以保證女兒安全。

警方知悉後問「你有打電話給你女兒了嗎？」，楊婦這才大驚表示沒有，員警協助她撥打女兒電話求證「是否有替人作保」，她女兒說沒有，才知道原來是一場騙局，確認女兒安全後，頻頻感謝警方的熱心攔阻。