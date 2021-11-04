阿伯拿剪刀攻擊捷運乘客 警清查赫見他9月才在捷運揮刀

一名網友在論壇Plurk指出，昨天晚上台北捷運綠線出現一名阿伯持剪刀攻擊乘客事件，雖最後乘客平安無事，但網友認為台北捷運未停車，程序不對。警方初步回應，獲報當下有趕往現場，確認阿伯是今年9月在台電大樓捷運站揮刀的林姓男子，已將林男依恐嚇公眾罪送辦，程序沒有不符。另林男的悠遊卡已被北捷公司列入警示，他往後一進捷運，北捷就會獲報警戒。

網友指出，11月3日晚上10點25分，阿伯在西門站上車後就往博愛座的方向走去，有個年輕弟弟坐在博愛座上，阿伯大聲要弟弟起來，但弟弟未理，阿伯就指著博愛座後面的粉色牌子說「這是博愛座欸」。隨後弟弟有回嘴，阿伯拿出剪刀往弟弟的脖子刺！但弟弟閃掉沒有受傷，這時附近乘客，開始閃躲那區域。

網友說，自己那時坐三人座，馬上按鈴通報司機說「現在有攻擊事件！可以請警察或保全來嗎」？司機第一次沒聽到，自己講了第二次後，列車剛好到小南門站，就有個看起來像站務員的人手上拿對講機在阿伯面前講話。

但是，自己一小群人有下車，原本以為列車會暫停行駛，或是會把阿伯請下車，但沒有，列車照樣行駛，因為自己是第一個按鈴通報的人，門一開就下車。

網友說，之後在月台驚恐看著列車離開，「這樣的程序是對的嗎？萬一列車往中正紀念堂站的時候發生事情怎麼辦？」

網友認為，小南門站是小站，沒有保全或捷運警察或許正常，而阿伯並未成功刺傷弟弟，但這舉動明顯是攻擊行為，那節車廂的人也看到，「想問，台北捷運遇到攻擊事件這麼不謹慎嗎？」