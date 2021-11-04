北捷12小時兩驚恐！阿伯持剪刀刺人、男乘客亮水果刀

台北捷運松山新店線西門站往新店方向昨晚10時許傳出車廂攻擊事件，一名坐在博愛座的年輕男性被一位推著推車的阿伯要求讓座，年輕男子疑似回嘴，阿伯一怒之下從推車抽出剪刀刺向對方頸部，北捷今表示，當下已請站長、保全上車戒護，隨後移交給捷警、警員帶回派出所處理，後續將處1萬元罰鍰，另因未戴口罩，將依傳染病防治法移交北市交通局開罰。

一名網友昨日在社群平台「噗浪」（https://www.plurk.com/p/omgxx8）發文，晚間約10時25分，一名推著推車的阿伯從捷運西門站上車後，就往博愛座方向走去，但已有一名年輕男子坐在博愛座，阿伯大聲疾呼，「這是博愛座」，年輕男子回嘴後，阿伯就從推車拿出剪刀往對方脖子刺，所幸年輕男子即時閃過才沒發生意外。

該網友表示，事發當下他即刻按鈴通報有攻擊事件，但司機疑似沒有聽到，通道第2次時列車剛好進入小南門站，並有站務人員手持對講機站在阿伯面前講話，他與其他乘客下車，原以為列車會停駛，沒想到阿伯不但沒下車，該列車也照樣行駛。

北捷今回應，經了解，昨日一部往新店方向的松山新店線列車，在晚間10時27分行經小南門站時，行控中心接獲司機通報有旅客情緒不穩，隨即通報小南門站站長上車確認，發現為一名約70歲男性旅客，因情緒不穩且有出示剪刀行為，即刻通知捷警及轄區警員協助，站長與保全也在現場全程警戒及監控，沒有影響列車營運。

北捷表示，年輕男子與70多歲長者在西門站發生爭執，站長及保全接著在小南門站上車，陪同旅客在台電大樓站下車，並與6名轄區警員、7名捷警會合，並將該70歲長者帶回派出所處理。因該長者攜帶剪刀並出示威脅旅客，將依大眾捷運法規定處1萬元罰鍰，另該長者未戴口罩，經勸導不聽，也會以傳染病防治法，移送交通局開罰。