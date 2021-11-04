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桃園男凌晨酒駕撞中壢高中護欄 酒精濃度換算值達1.76

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢今凌晨12時許，有輛自小客車沿中央西路二段往三光路方向行駛時，失控撞上停放於三光路上的營業拖車，再衝出路外撞上中壢高中的校外護欄，員警接獲民眾報案後到場了解，並將自小客車價是送醫，經醫院對駕駛抽血換算血液中酒精濃度值高達1.76，明顯觸犯公共危險罪，全案依法函送偵辦。

今凌晨12時34分許，接獲民眾報案表示，49歲的黃姓自小客車駕駛，駕車沿中央西路二段往三光路方向行駛時，疑似失控撞上停放於三光路上的營業拖車，再衝出路外撞上中壢高中的校外護欄，並發出巨大撞擊聲響。

警方到場後，發現黃男車輛車頭全毀，且頭部及臉部有明顯擦挫傷，並由救護人員送往天晟醫院急救，事後警方派員至醫院委託抽血檢驗，換算血液中酒精濃度值，酒測值竟高達1.76。

中壢交通中隊小隊長黃群臺表示，經調閱監視器發現黃男行車速度飛快，加上酒測值高達1.76，已觸犯公共危險罪，全案依法函送偵辦，所幸事發並無造成他人傷亡。

桃園中壢黃男酒後開車，車頭幾近全毀，酒測值達1.76。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢黃男酒後開車，車頭幾近全毀，酒測值達1.76。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢黃姓自小客車駕駛，疑似失控撞上停放於三光路上的營業拖車，再衝出路外撞上中壢高中的校外護欄。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢黃姓自小客車駕駛，疑似失控撞上停放於三光路上的營業拖車，再衝出路外撞上中壢高中的校外護欄。記者翁唯真／翻攝

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