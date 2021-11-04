國道3號關廟路段轎車追撞施工緩撞車 女駕駛左腳受傷

國道國道3號北向361.6公里關廟路段今天中午11時56分發生一起車禍，27歲黃姓女子駕駛轎車行經該路段，未注意車前狀況，追撞行駛在內側車道，由高公局委外正執行內側路肩清掃作業，由40歲許姓男子所駕大貨車，轎車追撞力道之大致車頭全毀，還逆向停在中間車道，所幸黃女左腳擦傷，大貨車車尾緩撞裝置受損，約卅分鐘後排除，恢復正常通車。

第八公路警察大隊調查，這起高速公路施工廠商緩撞車遭撞事故，發生於中午11時56分，地點在國道3號北向361.6公里內側車道。

據調查，27歲黃姓女子駕駛轎車行經該路段，因未注意車前狀態，追撞40歲許姓男子大貨車，該大貨車是高公局委外施工廠商緩撞車，正執行內側路肩清掃作業，因為這場車禍致大貨車車尾緩撞裝置受損，而黃女左腳擦傷，經送醫並無大礙。