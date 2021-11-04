影／無照男疑超車不慎撞右車 女騎士摔撞電線桿亡

超車應注意路況！新北市18歲陳姓男子，今天上午無照駕駛騎車上班途中，疑因未注意右後來車狀況，一時向右急切超車不慎；與後方由黎女所騎乘的機車發生碰撞，黎女彈飛摔地，頭部撞上電線桿，當場沒了生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

據了解，陳姓男騎士（18歲）是系統櫃員工，本身沒有機車駕照的他。今天上午近8時許，騎乘一部機車從住處出發，準備騎往新北市林口區的公司上班。怎料，他騎經新北市泰山區泰林路與中港西路口，欲加快油門向右超前一部殘障機車，卻疑因未注意右後來車狀況，當場與另部由黎姓女子（36歲）所騎乘的機車發生碰撞。