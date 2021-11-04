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影／無照男疑超車不慎撞右車 女騎士摔撞電線桿亡

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

超車應注意路況！新北市18歲陳姓男子，今天上午無照駕駛騎車上班途中，疑因未注意右後來車狀況，一時向右急切超車不慎；與後方由黎女所騎乘的機車發生碰撞，黎女彈飛摔地，頭部撞上電線桿，當場沒了生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

據了解，陳姓男騎士（18歲）是系統櫃員工，本身沒有機車駕照的他。今天上午近8時許，騎乘一部機車從住處出發，準備騎往新北市林口區的公司上班。怎料，他騎經新北市泰山區泰林路與中港西路口，欲加快油門向右超前一部殘障機車，卻疑因未注意右後來車狀況，當場與另部由黎姓女子（36歲）所騎乘的機車發生碰撞。

車禍瞬間兩人失控，連人帶車摔飛落地，黎女頭部、胸部撞擊路邊電線杆，當場沒有生命徵象，而陳姓騎士則輕微擦挫傷無須就醫，緊急協助黎女送醫急救，但仍宣告不治。由於肇事雙方皆無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。

車禍現場機車橫倒、安全帽掉落地上。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場機車橫倒、安全帽掉落地上。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方派員前往調查採證。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方派員前往調查採證。記者曾伯愷／翻攝
陳姓騎士疑未注意車後狀況，與後方來車發生碰撞。記者曾伯愷／翻攝
陳姓騎士疑未注意車後狀況，與後方來車發生碰撞。記者曾伯愷／翻攝

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