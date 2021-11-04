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打球手機鑰匙全不見！ 男狂奔2公里找警幫忙

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

27歲陳姓男子日前駕車從南投來到台中南屯區打球，但要準備回家時，竟發現自己裝有手機及車鑰匙的提袋不見了，少了電話可以報案的他，竟跑了約2公里到派出所請警方幫忙，在警員協助下，終於在隱密角落找到自己的提袋，直呼警員是自己的「Lucky Star」。

台中市南屯區文小65簡易籃球場設備新穎，吸引許多球友聚集運動，住在南投的陳姓男子上個月28日，駕車從南投住處到這裡打球，結束準備回家時，竟發現自己放有鑰匙及手機的提袋不見了，少了電話可以報案，陳男便急急忙忙地，跑到約2公里遠的台中市第四警分局南屯所請警方協助。

南屯所警員鄭依婷、賴楷棟獲報後，便與陳男一起回到球場尋找提袋，現場已經關燈漆黑，只好提著手電筒仔細查找，終於在場邊一個不起眼小角落，發現裝有手機及鑰匙的提袋；陳男向警員表示，自己每個月都會來這裡打球，但因為球場人數眾多，才會將裝有財物的提袋放在隱密的角落，這次不小心位置，麻煩警方幫忙，實在很不好意思，也直呼警員是自己的「Lucky Star」。

南屯所所長江松泳呼籲，外出應注意隨身攜帶之現金及財物，做到錢不露白、財物不離身，降低被害機率，避免成為歹徒覬覦之目標。

南投陳姓男子日前到台中南屯區球場打球，發現自己裝有鑰匙手機的提袋不見了，沒電話可以報警，他只好狂奔約2公里，到最近的南屯派出所請警察幫忙。記者劉柏均／翻攝
南投陳姓男子日前到台中南屯區球場打球，發現自己裝有鑰匙手機的提袋不見了，沒電話可以報警，他只好狂奔約2公里，到最近的南屯派出所請警察幫忙。記者劉柏均／翻攝

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