桃園高級轎車速度快致機車騎士倒地 警已鎖定駕駛身分

有民眾在臉書社團「我是中壢人」發文表示，自己騎乘機車直行經過桃園中壢區環中東路二段，1高級轎車要轉彎進昆明街，導致機車騎士摔車並造成身體多處擦傷骨折，然而高級轎車駕駛卻肇事逃逸，所幸有熱心民眾協助報案，目前機車騎士已動完手術，因此發文希望當天的目擊民眾可與他聯繫，以利後續提告。

許姓機車騎士發文表示，本月1日上午11時53分，騎乘機車直行經過環中東路二段時，1高級轎車要轉彎進昆明街，加上轎車駕駛速度迅速，使許男摔下車，並造成右手腳多處擦傷、右手肘骨折及骨頭連結處裂開，當下有熱心民眾協助報警，但高級轎車駕駛卻沒有留下來停等處理後續事宜，肇事逃逸。

許男指出，已於本月2日11時許至開刀房對於右手肘病況動手術，光是手術費、麻醉劑及住院費加起來就要10萬元，還有後續復健的相關費用；許男表示，當天見義勇為的年輕人士協助拍下肇事逃逸的車牌，希望目擊者們私訊聯繫給他相關事證，往後提告肇事者會派上用場。