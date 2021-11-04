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債務追討不成就牽走機車 父子涉竊盜被送辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

莊姓男子3年前機車遭竊後，日前突接獲這輛失竊機車的罰單，莊決定不姑息報警。高雄警方立即啟動偵查，調閱上百支監視器鎖定一名住在前鎮區的蔡姓男子，最後才發現是蔡男的父親因與莊有債務借貸糾紛，未經莊男同意將車牽走，蔡姓父子都吃上竊盜罪被送辦。

警方表示，莊男停放在小港區高松路上的機車，於3年前遭竊，當時他為了出境返回到越南才未報案，近日他收到警方的逕舉紅單後，上月才到南投縣竹山警分局報案。

案件經單一窗口轉報到高雄市警局小港分局高松派出所，高雄警方立即啟動偵查，調閱上百支監視器鎖定蔡男（32歲），專案小組隨即前往蔡男前鎮區住家外埋伏，並於本月1日下午5點見到蔡騎著這輛失竊機車，上前將他逮捕。

經過警方調查，原來是蔡男的父親，與莊男有債務借貸糾紛，蔡父為彌補損失，3年前未經莊同意就自行將機車牽走，事後又將機車給蔡男使用。警詢後依竊盜罪嫌將蔡姓父子移送高雄地檢署偵辦。

蔡男騎機車被警方攔下。記者邱奕能／翻攝
蔡男騎機車被警方攔下。記者邱奕能／翻攝

監視器 竊盜

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