宜蘭石城漁港加固堆疊消波塊 大型吊車卻翻覆險些落海

宜蘭石城及大里漁港周邊的防波堤為了增強穩定度，正進行消波塊加固堆疊工程。今天上午一輛大型吊車正要吊掛消波塊時，疑因重心不穩，整輛車翻覆在海邊礁石，差點就掉海裡，車上2人受輕傷，縣府工程暫停，正調查釐清事故原因。

防波堤外加拋消波塊工程是由縣政府農業處在上個月辦理發包，農業處表示，為加強防波堤及附近石城及大里漁港的穩定度，規劃在漁港的周邊置放150個消波塊，工程經費約1500萬元，預計明年4月完工。

今天上午一輛大型吊車進場施工時，疑似因為重心不穩，加上地面濕滑，整輛車翻覆在防坡堤外的海邊礁石上，陣陣海浪拍擊，差點就要掉落海裡，讓人看了怵目驚心。