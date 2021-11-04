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獨自挑戰「旗靈縱走」不慎跌倒 她右手骨折又迷路報警

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，準備返程時卻在靈山三角點附近不慎踩空跌倒，造成手腳多處擦挫傷無法自行爬上坡，又因迷路只能報警求助，警消沿登山步道搜尋，2小時後才在距離登山口的1公里處找到溫女，意識清楚送醫。

旗山警分局10月31日上午8時許接獲溫女（33歲）報案，溫女緊張表示，她在山上跌倒，手腳都受傷了，很害怕不知如何是好，並提供跌倒大概位置，旗山警分局員警與高雄市消防局救護人員共8人沿登山步道展開地毯式搜尋，並透過溫女提供的地理環境推估她的所在位置，耗費2個多小時找到溫女。

據了解，溫女常常獨自走這條路線，事發這天她見疫情緩和，想登山欣賞美景，凌晨6點多獨自從旗山區旗尾山第一登山口出發，走1公里路線抵達靈山三角點，準備返程時，溫女不慎踩空跌倒，造成右手腕骨折，腰部、腿部疼痛，無法自行走回登山口，加上一時受到驚嚇、體力不支，只能在原地報警待援。

警消發現溫女時，溫女疑已自行爬回步道附近，站在邊坡上呼救，警消見溫女衣服在跌倒過程中沾到砂土，溫女也因驚嚇過度搖搖欲墜，立即上前將溫女攙扶到救護車上送醫。

旗山警分局提醒，登山健行務必結伴同行，沿登山步道、告示路牌指示，留意腳下狀況，切勿獨自登山或因好奇走進偏僻小道，迷路受困時，請立即撥打緊急電話110報案，並在安全或明顯處所待警消救援並保存體力，千萬不要因過於相信自身體能，造成危難發生。

高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，不慎跌倒造成手腳擦挫傷，無法走回登山口，報警求助。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，不慎跌倒造成手腳擦挫傷，無法走回登山口，報警求助。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，不慎跌倒造成手腳擦挫傷，無法走回登山口，報警求助。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，不慎跌倒造成手腳擦挫傷，無法走回登山口，報警求助。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，不慎跌倒造成手腳擦挫傷，無法走回登山口，報警求助。記者陳玫伶／攝影
高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，不慎跌倒造成手腳擦挫傷，無法走回登山口，報警求助。記者陳玫伶／攝影

登山步道 高雄市

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