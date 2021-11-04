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他趁夜偷925株檳榔苗 事後自知難逃法網向警方投案

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東萬巒55歲林姓男果農，因貪小便宜，日前趁夜到其他果農的果園內，偷取925株檳榔苗打算自行摘種；事後受害農民驚覺遭竊，報警請求協助，警方獲報聯手護農巡守成員展開追查，林男得知事跡敗露便自行投案，並歸還所有檳榔株，警詢後，將他依竊盜罪函送。

內埔警分局日前接獲報案，萬巒分別在10月22日、28日發生兩起竊案，有700株、225株檳榔苗遭竊，以每株130元換算，市值約12萬250元。

警方獲報展開調查，並轉知鄰近護農巡守成員啟動防制機制；經連日過濾分析，警方鎖定犯嫌跡證與身分，為求迅速追回遭竊的農產，並大動作請農友們協助互相打聽收贓消息，行竊林男，就在警方行動前夕自行向轄內派出所聯繫並坦承犯案。

據了解，林男非慣竊，無前科，竊得的925株檳榔苗，原定要自行栽種，得知警方已展開查緝，並於11月2日自行向內埔警分局投案，此外也將竊得的檳榔苗全數歸還給遭竊的農民；警詢後，將林男依竊盜罪函送。

屏東萬巒55歲林姓男果農，因貪小便宜，日前趁夜到其他果農的果園內，偷取925株檳榔苗打算自行摘種。記者陳弘逸／翻攝
屏東萬巒55歲林姓男果農，因貪小便宜，日前趁夜到其他果農的果園內，偷取925株檳榔苗打算自行摘種。記者陳弘逸／翻攝
屏東萬巒55歲林姓男果農，因貪小便宜，日前趁夜到其他果農的果園內，偷取925株檳榔苗打算自行摘種。記者陳弘逸／翻攝
屏東萬巒55歲林姓男果農，因貪小便宜，日前趁夜到其他果農的果園內，偷取925株檳榔苗打算自行摘種。記者陳弘逸／翻攝

巡守 農民 竊盜

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