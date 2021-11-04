3名消防員想調回家鄉服務 被詐財求償獲賠232萬

台中市政府消防局大雅消防隊前替代役陳企元，佯稱他認識消防局有力人士，可代喬人事異動，先後向13名消防員詐財，被依詐欺罪判刑，其中被害人陳姓、楊姓、馮姓等3名消防員請求損害賠償，台中地院法官判決陳企元及妻子吳女連帶賠償陳姓消防員70萬、賠楊姓消防員92萬、賠馮姓消防員70萬，共賠232萬元。可上訴。

台中檢審查出，陳企元（30歲，已入獄服刑）曾於台中市政府消防局大雅消防隊服替代役，因而熟識消防隊員人事調動相關流程，明知自己並無決定消防隊員職務調動權限，於2016年9月至2017年6月間，假冒新北市消防局消防宣導科曾姓科長名義，在網路「消防心論壇」中發布可代為處理消防員申請調動事宜的不實訊息。

全省各地的消防隊員趙男、王男、林男、張女、李男、鄭男、黃男游男等8名消防員，看到訊息後，即加入陳男所留的LINE，並透過LINE與陳接洽相關細節。

陳企元於LINE對被害消防隊員佯稱「我認識消防局有力入士，可代喬人事異動申請事宜，讓你們順利調至想要申請的各縣市消防局」，致8名消防員信以為真。

2017年9月27日至2018年6月27日止，急著想調回家鄉的消防員，分別在台中市、嘉義市、桃園市、新北市、基隆市、彰化縣等處，當面將款項、以及申請調動所需的派令交付給陳男，或匯款至陳男不知情女友的帳戶內，共被詐款262萬元。

曾姓科長的同事在網路「消防心論壇」發現此事，立即告訴曾姓科長，曾發現遭人冒名對外行騙，遂於蒐證後通報政風室介入調查，由新北市政府消防局函送偵辦。

經檢察官起訴後，台中地院於前年8月審結，依詐欺罪將陳企元判刑3年4月，不得易科罰金的有期徒刑部分，被判刑2年4月；得易科罰金的有期徒刑部分，判刑1年，得易科罰金。

吳姓消防員等人，從媒體報導陳企元詐財案，始知受騙，紛紛向中檢提起告訴，檢察官查出陳企元及妻子吳女（30歲），也在這段時間向吳、林、陳、楊、馮等5名消防員詐財281萬元，遂依詐欺罪將陳男及吳女起訴，法官依依詐欺罪將陳企元判刑2年10月、判吳女1年5月。