忘了自己走路回家 台中婦報案機車失竊鬧烏龍

台中藍姓婦人(52歲)日前下午準備要騎車出門，驚覺自己新買數月的新機車不見了，遍尋住家附近也找不著，急著跑到派出所求助，在警員協助時，她才突然想起自己上午有騎車到超商購物，警員與她一同前去確認，機車果然安然無恙的停在超商外，鬧了一場尋車烏龍記。

台中市藍姓婦人29日晚上急忙地跑進台中市第三警分局正義派出所報案，她慌張地向警方表示，自己上午將車輛停在自家附近騎樓，中午找朋友交通過程都是搭計程車，下午要再騎車出門時，機車就不見了，遍尋住家附近都找不到，擔心宵小覬覦，才趕緊跑來派出所找警察幫忙。

正義所警員先安撫藍婦情緒，並陪同她前往住家附近尋車，找到一半時，藍婦突然驚呼「阿，會不會停在附近超商？」，警方與她一同前往超商查看，果然機車乖乖地停在超商外，藍婦這時相當抱歉地向警方道歉，表示自己迷糊，上午騎車到超商購物，但回家路程是用走的，忘了機車停在超商，才會鬧了這場烏龍。