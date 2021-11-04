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忘了自己走路回家 台中婦報案機車失竊鬧烏龍

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中藍姓婦人(52歲)日前下午準備要騎車出門，驚覺自己新買數月的新機車不見了，遍尋住家附近也找不著，急著跑到派出所求助，在警員協助時，她才突然想起自己上午有騎車到超商購物，警員與她一同前去確認，機車果然安然無恙的停在超商外，鬧了一場尋車烏龍記。

台中市藍姓婦人29日晚上急忙地跑進台中市第三警分局正義派出所報案，她慌張地向警方表示，自己上午將車輛停在自家附近騎樓，中午找朋友交通過程都是搭計程車，下午要再騎車出門時，機車就不見了，遍尋住家附近都找不到，擔心宵小覬覦，才趕緊跑來派出所找警察幫忙。

正義所警員先安撫藍婦情緒，並陪同她前往住家附近尋車，找到一半時，藍婦突然驚呼「阿，會不會停在附近超商？」，警方與她一同前往超商查看，果然機車乖乖地停在超商外，藍婦這時相當抱歉地向警方道歉，表示自己迷糊，上午騎車到超商購物，但回家路程是用走的，忘了機車停在超商，才會鬧了這場烏龍。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

台中市藍姓婦人日前忘了自己上午騎車出門購物，回家卻是用走路的，還以為自己新的機車失竊，鬧一場烏龍。記者劉柏均／翻攝
台中市藍姓婦人日前忘了自己上午騎車出門購物，回家卻是用走路的，還以為自己新的機車失竊，鬧一場烏龍。記者劉柏均／翻攝

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