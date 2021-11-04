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「你兒子販毒拿300萬贖人？」六旬婦匯款前行員、警方攔阻保住老本
又發生假綁架詐財案！新北市6旬孫婦日前邊哭邊跑進銀行，表示要匯180萬，行員發現有異，詢問後她說自己的兒子在綁匪手上，行員立刻先報警並先安撫孫婦。新店警方趕抵，取過她的手機說「我是警察你是誰」，詐團才知難而退。
新店分局江陵派出所巡佐吳俊昇、警員許家誠上月22日獲報到場，警方詢問她怎麼了，她說接到詐團電話，對方說她兒子因販毒遭到挾持，要求匯300萬元讀金，否則要對她兒子不利。
孫婦愛子心切，立刻趕赴銀行準備匯僅有的180萬，行員發覺有異通報警方；警方即時安撫，並拿電話回問詐騙集團「我是警察你是誰」，對方立刻掛斷電話。
孫婦知道這是詐騙後瞬間鬆了一大口氣，經電話連絡上兒子後，確認他安全無虞後，才放下心中大石，頻頻感謝警方幫忙，守住她的辛苦錢。
新店分局呼籲，遭遇假綁架詐騙第一要務為保持冷靜，並立即與親人聯繫確認平安。如聯繫不上也切勿驚慌，請繼續嘗試與學校、公司、配偶、朋友等可能掌握親人行蹤之對象聯繫，若仍不確定是否為詐騙，可立即撥打165反詐騙專線查詢，避免成為詐騙集團的肥羊。
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