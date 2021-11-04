欠債遭動私刑囚3小時 他向爸媽求救仍遭硬生生打斷左腿

桃園張姓男子不滿王姓友人積欠40萬元賭債，找6名同夥把他押走拘禁3個小時，期間王男向爸媽傳LINE要錢求救，但仍遭張等人用電擊棒凌虐、棍棒硬生生打斷左腿，所幸警方及時到場救援將他送醫，張落網坦承不諱，有相關監視器佐證，檢方依強盜未遂罪嫌起訴張等7人。

檢警調查，張男（33歲）、簡男（26歲）和王姓友人因債務糾紛，為逼迫王處理賭債，就夥同王姓、余姓、李姓、許姓及陳姓男子（均20多歲），去年7年7月尾隨王到大溪區朋友家，一見他出面就衝上前硬拖走人強押上車，載往附近一處土雞城拘禁。

張並向王恫稱「想辦法拿出70萬元來」，並用甩棍痛毆他一頓，還拿出電擊棒凌虐，王痛到不敢反抗打電話跟媽媽籌錢還債，但王母卻表示「已經報警」，張得知後為免警方尋手機定位找到人，就轉移陣地將王帶到另一處卡拉OK繼續限制自由。

張男不滿王遲遲找不到第3人替他擔保債務，又朝他亂棍毆打一頓，硬生生將王左側脛骨打到粉碎性骨折、全身傷痕累累，直到晚上6點多警方掌握行蹤上門逮人，同時將王送醫急救他才重獲自由，並循線拘提張等一共7名嫌犯。

檢方訊時，張坦承因為王欠他40萬元，才會找人把他押到土雞城、卡拉OK討債，並持棍棒打到他裹小腿骨折；王證稱，遭押走後被施虐、小腿遭打斷，準備被帶去其他地區時警方到場才獲救。