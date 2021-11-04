快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

殘酷馬路教學畫面曝光 視線死角加內輪差騎士倒地

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

今天早上8時25分許，台北市信義區信義路五段與松仁路口，一輛公車疑似右轉彎時，因為視線死角，沒有注意到腳踏車騎士，造成騎士右腳骨折，警方獲報迅速到場處置，進行交通管制疏導車流。

監視器畫面曝光，可以看到公車與轉彎時，先是沒看到騎士，騎士驚覺不對要跟著轉彎，卻因內輪差緣故馬上倒地，還好騎士只有右腳骨折，沒有捲入公車輪胎造成更大傷勢。

信義警分局提醒駕駛人於車輛行駛的過程中，會受到車輛本身的限制或是遇到各種狀況而影響視線，產生所謂的「視覺死角」，也就是在行駛中，視覺受到物體遮蔽而產生的死角，進而可能發生交通事故。

警方特別呼籲機慢車駕駛人，遇大型車輛於路口轉彎時，應減速慢行，尤其特別注意大型車輛內輪差及視線死角，與大型車保持適當安全距離，以維自身安全。

一輛公車疑似右轉彎時，因為視線死角，沒有注意到腳踏車騎士，造成騎士右腳骨折。記者廖炳棋/翻攝
一輛公車疑似右轉彎時，因為視線死角，沒有注意到腳踏車騎士，造成騎士右腳骨折。記者廖炳棋/翻攝
一輛公車疑似右轉彎時，因為視線死角，沒有注意到腳踏車騎士，造成騎士右腳骨折。記者廖炳棋/翻攝
一輛公車疑似右轉彎時，因為視線死角，沒有注意到腳踏車騎士，造成騎士右腳骨折。記者廖炳棋/翻攝

公車 骨折

延伸閱讀

台灣上半年每天8人死於交通事故 長者占近四成

南科建廠工程大型車頻違規 警今起加強取締

台南警推「聯稽小尖兵」專取締大車嚴重違法 4天抓13件

台中警進東海校園交通宣導 為新鮮人演練防禦內輪差

相關新聞

影／賭性堅強！藏匿隱密農園拉帆布聚賭 50名賭客送辦

屏東縣警局昨下午3點半在內埔鄉隘寮段內一處芒果園查獲天九牌職業賭場，現場賭客50人，一見到警方出現，隨即亂竄，有賭客稱「...

宜蘭石城漁港加固堆疊消波塊 大型吊車卻翻覆險些落海

宜蘭石城及大里漁港周邊的防波堤為了增強穩定度，正進行消波塊加固堆疊工程。今天上午一輛大型吊車正要吊掛消波塊時，疑因重心不...

債務追討不成就牽走機車 父子涉竊盜被送辦

莊姓男子3年前機車遭竊後，日前突接獲這輛失竊機車的罰單，莊決定不姑息報警。高雄警方立即啟動偵查，調閱上百支監視器鎖定一名...

獨自挑戰「旗靈縱走」不慎跌倒 她右手骨折又迷路報警

高雄市大寮區一名溫姓女子獨自挑戰美濃靈山「旗靈縱走」登山路線，準備返程時卻在靈山三角點附近不慎踩空跌倒，造成手腳多處擦挫...

他趁夜偷925株檳榔苗 事後自知難逃法網向警方投案

屏東萬巒55歲林姓男果農，因貪小便宜，日前趁夜到其他果農的果園內，偷取925株檳榔苗打算自行摘種；事後受害農民驚覺遭竊，...

3名消防員想調回家鄉服務 被詐財求償獲賠232萬

台中市政府消防局大雅消防隊前替代役陳企元，佯稱他認識消防局有力人士，可代喬人事異動，先後向13名消防員詐財，被依詐欺罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。