殘酷馬路教學畫面曝光 視線死角加內輪差騎士倒地

今天早上8時25分許，台北市信義區信義路五段與松仁路口，一輛公車疑似右轉彎時，因為視線死角，沒有注意到腳踏車騎士，造成騎士右腳骨折，警方獲報迅速到場處置，進行交通管制疏導車流。

監視器畫面曝光，可以看到公車與轉彎時，先是沒看到騎士，騎士驚覺不對要跟著轉彎，卻因內輪差緣故馬上倒地，還好騎士只有右腳骨折，沒有捲入公車輪胎造成更大傷勢。

信義警分局提醒駕駛人於車輛行駛的過程中，會受到車輛本身的限制或是遇到各種狀況而影響視線，產生所謂的「視覺死角」，也就是在行駛中，視覺受到物體遮蔽而產生的死角，進而可能發生交通事故。