影／18歲男見家裡附近賽鴿因霧迷航 獵捕1隻秒遭逮

18歲謝姓男子住在陽明山小油坑，見近日許多賽鴿因霧太大，停在小油坑山區休息，竟心起歹念，連同2名友人準備鳥網捕捉。保安警察第七總隊第四大隊獲報趕抵，發現1隻賽鴿中了謝男圈套，將謝等3人依竊盜罪嫌送辦，最後聯繫飼主取回。

保七警方調查，謝等3人都沒前科，以往也無違法捕捉賽鴿行為。謝辯稱他只是一時興起，保七警方懷疑是否有向飼主勒索想法，謝急否認。

因警方是接獲目擊民眾報案，聯同陽明山國家公園管理處巡山員、北投分局竹子湖所員警趕抵，當場將謝逮捕，無發現他恐嚇飼主情事，所以依竊盜罪嫌送辦。

保七警方說，常見嫌犯根據賽鴿腳環上的電話，依身價向飼主要求數千至數萬元不等贖金，觸犯恐嚇取財罪；而賽鴿的身價而由比賽成績來定價。

保七警方調查，謝無就學、就業，住在陽明山上，可能近日觀察到賽鴿因迷霧停留山區，跟潘姓、李姓友人準備鳥網，兵分多路捕鴿，3人利用無線電聯繫。

保七警方指出，近日冬季賽鴿比賽將舉辦，許多鴿主陸續海訓，將愛鴿以船隻載運到基隆外海50至60公里處放飛，讓賽鴿飛回鴿舍，一路上無休息點，但近日天候不佳，許多賽鴿停在陽明山小油坑山區附近躲雨，休息。

保七警方說，在國家公園架設鳥網違法，也破壞國家公園環境，可依野生動物保育法第19條規定，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關看要求拆除並銷毀。